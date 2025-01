Faune sauvage et élevage : le défi de la Corse face aux risques sanitaires

Comment en êtes-vous venu à travailler sur les interactions entre la faune sauvage et la faune domestique ?

Je suis détenteur d’un master en agronomie relatif au développement des territoires et des sociétés. J’ai été animateur de l’Associu porcu nustrale – Association Régionale de Gestion de la race porcine corse – et je suis également chasseur. C’est ce qui m’a orienté sur ce sujet, avec les deux dimensions pathogénique et génétique. Mon animal de prédilection, c’est le porcin. Et en Corse, il est très fréquent qu’il y ait des hybridations entre porc et sanglier. Ça explique mon choix professionnel. Je suis entré à l’INRAE de Corti il y a quatre ans. J’y travaille sur les maladies qui touchent le porc et le sanglier ; et parfois d’autres espèces comme les caprins ou les bovins… et potentiellement l’homme !

En septembre, j’ai entrepris un doctorat consacré à l’analyse et à la conception de systèmes d’élevage sous contraintes sanitaires et bio-sécuritaires. L’objectif est de comprendre comment peuvent évoluer des systèmes d’élevage lorsqu’on subit la menace d’un pathogène… ou le pathogène lui-même !



Quels sont les sujets sur lesquels le laboratoire de Corti a travaillé ?

Il y a onze ans, lorsque j’y effectuais un stage, on travaillait déjà sur les interactions entre faune sauvage et domestique. Avec une orientation spécifique : la façon dont les acteurs, surtout les éleveurs, vivaient l’interaction entre le porc et le sanglier. Était-ce perçu comme un problème – un problème économique ou sanitaire ? Mettait-on en place des moyens pour lutter contre ça ?

Et puis, on a monté un plan de gestion sanitaire en Corse pour répondre à un problème : la maladie d’Aujeszky.



La maladie d’Aujeszky ? Cela nécessitait un plan de gestion sanitaire ?

C’est une maladie avortive qui était présente en Corse, mais sur laquelle nous n’avions aucun moyen d’action. La France continentale était en effet indemne, dans ce qu’on appelle le “compartiment domestique”. Cela interdisait la vaccination en Corse.



Interdit de vacciner ?

En fait, il était possible de vacciner. Mais l’éleveur devait faire une demande individuelle en passant par un vétérinaire, avec des autorisations d’importation du vaccin, d’Espagne ou d’Italie. C’était cher et compliqué. Certains éleveurs le faisaient. D’autres acceptaient les pertes dues à la maladie.

Avec nos partenaires, le GDS – Groupement de défense sanitaire du bétail de Corse – et le GTV – Groupement technique vétérinaire de Corse –, nous nous sommes unis pour répondre à ce problème.



Comment avez-vous procédé ?

Les travaux ont commencé en 2014. Mais la vaccination n’était pas encore en place. Il y a quinze ans, il y avait eu un premier plan de vaccination. Mais on s’était heurté à un refus des éleveurs. Le fait que c’était obligatoire avait posé problème, d’autant que le type de vaccin utilisé – un vaccin atténué – générait des pertes au moment de la vaccination. On en a tiré les leçons…

Là, on a fait le choix d’une vaccination sur deux microrégions de Corse : le Boziu et la Gravona, avec un vaccin plus évolué qui ne présentait pas les risques du précédent. L’objectif était que, de proche en proche, en évitant l’écueil de l’expérience précédente, on puisse élargir et gagner toute la Corse. D’ailleurs, cette année, on passe à la Castagniccia et au Prunelli, et les volontaires proches des zones de test sont intégrés au processus. C’est en train de prendre, les éleveurs sont demandeurs.