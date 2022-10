Face à la hausse du coût de l'énergie, Bastia rénove son éclairage public

La municipalité bastiaise a adopté un contrat de performance énergétique (CPE) qui va permettre de rénover 4245 des 5638 points lumineux que compte la Ville et réduire de quelques 330 000 euro par an la facture d'électricité. « Ces travaux d’une durée de 3 ans ont non seulement une dimension économique mais également écologique » explique



En amont de ces travaux, en 2019, la ville a missionné une assistance à maitrise d’ouvrage composée de compétences techniques, financières et juridiques. Actuellement, en termes d’éclairage public, le patrimoine de la ville comprend.



L’état des lieux dressé par la mission a mis en exergue une nette dégradation du parc d’éclairage existant engendrant un coût excessif des opérations de maintenance et une facture énergétique de 470 000 € par an. « C’est fort de ce constat que nous nous sommes donnés comme objectif la réduction de la facture énergétique et la mise en sécurité du parc d’éclairage à travers des améliorations d’ordre énergétique, environnemental, qualitatif et sociétal » souligne Pierre Savelli. « D’où le recours à un contrat de performance énergétique qui nous est apparu comme la solution la plus adaptée car il permet l’insertion d’une garantie de performance énergétique ».



L’entreprise INEO a été désignée comme prestataire en aout 2022 et les travaux ont débuté en septembre. Ce travail de rénovation et d’amélioration des installations d’éclairage public consistera au remplacement de 4245 luminaires (sur 5638) énergivore (non led) par des luminaires Led, moins énergivore et dont l’efficacité lumineuse permettra de réduire la puissance installée de plus de 78%. 1393 points lumineux vont être conservés puisqu'ayant fait l’objet de travaux récemment. A l’issue des travaux, d’ici trois ans, la consommation annuelle moyenne passera de 3,36 Mkwh à 1Mkwh soit un gain de 71%.



Cette opération de rénovation de l’éclairage public présente un budget prévisionnel d’environ 6 millions d’ €. Des travaux financés par l’AUE (Collectivité de Corse), les fonds FEDER et EDF. La ville bénéficiera de subventions à hauteur de 80% au titre du FEDER, du Cadre Territorial de Compensation et de la dotation Quinquennale. De son côté, la Banque des Territoires propose une avance remboursable liée aux économies d’énergie pour mener à bien ce projet.



Des équipements sous contrôle

Cette meilleure gestion des consommations passera aussi par l’installation d’une télégestion et d’une supervision permettant le contrôle permanent des équipements, la gestion des abaissements des puissances lumineuses et un suivi régulier des consommations. « Si pour faire des économies on ne peut toutefois pas concevoir d’éteindre les lumières une partie de la nuit, des économies seront réalisées avec ce nouvel éclairage » indique Pierre Savelli. « Par contre les illuminations de Noël, elles, subiront des coupures. La période a été raccourcie, du 5 décembre au 5 janvier ainsi que la durée de fonctionnement la nuit qui sera de 17h à 23h, sauf la nuit de Noël et du 31. On passera ainsi d’une durée quotidienne de 14h30 en 2021 à 6 h en 2022 ».



Pour Cyrille Monti de l’AUE, «l’objectif serait de porter un tel projet à toute la Corse. Certaines communes l’ont déjà fait d’ailleurs ».



Du côté d’EDF on se félicite bien sûr de la mise en place de ce projet. « Nous sommes très contents d’accompagner la ville avec l’AUE. Il s’agit d’une opération phare, très importante » déclare Don Marc Albertini.



Enfin, satisfaction aussi du côté de la Banque des Territoires : « En aidant au financement, on accompagne la ville dans ce difficile projet. Un projet innovant qui ne coûte rien à la mairie et qui s’inscrit bien dans la logique d’accompagnement du territoire » indique Matthieu Ganzenmuller.