FRAC Corsica : Trois ans d'innovation sous l'égide de Fabien Danesi

Depuis trois ans, Fabien Danesi, historien de l’art reconnu et ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, incarne une nouvelle ère pour le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) Corsica. Arrivé en octobre 2021, il a insufflé une dynamique novatrice à cet établissement, profondément ancré dans l’art contemporain insulaire et engagé sur la scène internationale. Avant de prendre les rênes du FRAC Corsica, Fabien Danesi avait déjà marqué le monde de l’art par ses contributions au Palais de Tokyo à Paris et à la Casa Conti – Ange Leccia à Oletta. Son expertise, enrichie par ses expériences à l’Université de Picardie Jules Verne et au Palais de Tokyo, lui permet de saisir les défis et les opportunités du monde de l’art contemporain avec une vision aiguisée.



Un renouveau artistique et une pédagogie affirmée



Sous la direction de Danesi, le FRAC Corsica a non seulement revitalisé ses activités artistiques mais a aussi intensifié son engagement pédagogique. Le directeur met en lumière la vitalité de la scène artistique corse, qui, bien que fragile, est en pleine effervescence. « La nouvelle génération d’artistes, comme Sébastien Arrighi, et la montée en puissance de la photographie avec des talents comme Amandine Joset-Battini et Yoann Giovannoni témoignent d’une dynamique créative forte », affirme-t-il.



La photographie a notamment pris une place prépondérante dans cette dynamique. Ce médium, influencé par le succès du cinéma insulaire avec des réalisateurs comme Thierry de Peretti et Frédéric Farrucci, s’affirme comme un vecteur puissant pour toucher le public. Des artistes comme Amandine Joset-Battini et Yoann Giovannoni illustrent cette tendance et soulignent le rôle crucial que joue la photographie dans la scène artistique contemporaine.



Le FRAC Corsica ne se contente pas de présenter des œuvres contemporaines ; il s’investit également dans un projet pédagogique ambitieux. Fabien Danesi souligne l’importance de la médiation artistique : « La médiation est l’outil le plus important pour démocratiser l’art contemporain ». Marie-Charlotte Franchi, chargée de cette mission, développe des supports éducatifs riches et variés. L’objectif est de rendre l’art contemporain accessible à un public plus large, souvent éloigné de ce domaine perçu comme élitiste. Les écoles jouent un rôle central dans cette démarche. Le FRAC Corsica encourage les visites scolaires et propose des ateliers pour les enfants, favorisant ainsi une sensibilisation précoce à l’art. Un projet en cours consiste à créer un abécédaire à partir des œuvres de la collection du FRAC, visant à éveiller l’intérêt des jeunes visiteurs et à enrichir leur expérience artistique. Cette approche permet aux jeunes esprits de développer leur jugement esthétique et de s’engager activement avec l’art.



Renforcement des collaborations locales et internationales

Le FRAC Corsica ne limite pas ses ambitions à l’échelle locale. L’institution s’efforce de tisser des liens solides avec divers acteurs culturels de l’île. Le Palais Fesch à Ajaccio, la Biennale de Renava à Bonifacio, la cinémathèque de Corse à Porto-Vecchio, et d’autres institutions locales comme Casellarte à Venaco et Providenza à Pieve sont autant de partenaires avec lesquels le FRAC Corsica collabore pour enrichir l’art insulaire. Pour le weekend des FRAC en novembre, le FRAC Corsica organisera des projections spéciales dans les cinémas d’Ajaccio, Le Laetitia et l’Ellipse. Ces projections mettront en avant des œuvres vidéo innovantes, utilisant la technique du remploi des images existantes. Cet événement vise à célébrer l’art contemporain dans une ambiance festive et à renforcer la visibilité du FRAC Corsica auprès du public local.



Une ambition internationale affirmée

Au-delà de ses activités locales, le FRAC Corsica aspire à rayonner sur la scène internationale. Danesi met en avant l’importance des partenariats européens et mondiaux pour affirmer la présence de l’institution à l’étranger. Des collaborations avec la Sardaigne et la Grèce enrichissent le programme du FRAC, tandis que sa participation à la BIENALSUR (Biennale d’art contemporain du Sud) en Argentine témoigne de ses ambitions globales.



La résidence d’artistes associant l’Arabie Saoudite, l’Argentine et la Corse illustre cette démarche internationale. L’aspect méditerranéen est au cœur de cette coopération tripartite, et le FRAC Corsica entend continuer à affirmer son rôle sur la scène artistique mondiale.