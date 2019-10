Extrême-Sud : le programme du mois d'octobre des ateliers "Bien être"

Les ateliers « Bien dans sa tête, Bien dans son corps » sont des ateliers de prévention collectives et ludiques qui vont favoriser le lien social, permettre de découvrir de nouvelles activités, mais aussi préserver son capital santé en adoptant de bonnes habitudes et de bonnes pratiques. Destinés aux personnes de 60 ans et plus résidant sur une des commune de l'extrême sud, ce sont des ateliers gratuits sur inscription, financés par la Collectivité de Corse dans le cadre du programme Bien Vieillir en Corse, avec le soutien des communes de Bonifacio Porto Vecchio, Sainte Lucie de Porto Vecchio.



Mercredi 9 octobre 2019 - Bonifacio (route de Santa Manza)

Atelier La mémoire en éveil - atelier des minas de 14h30 à 16h00

Jeudi 10 octobre 2019 – Solenzara

Atelier La mémoire en éveil, assuré à la salle communale (près de la bibliothèque) – 10h à 11h30



Vendredi 11 octobre 2019 – Sainte Lucie de Porto Vecchio Atelier Renforcement musculaire/aquagym, assuré par Sandrine, Kinésithérapeute - Plage de Pinarello La Mer La Poésie de 9h30à 11h



Mardi 15 octobre - Porto Vecchio

Marche active de 9h30 à 11h



Mercredi 16 octobre 2019 - Bonifacio (route de Santa Manza) Atelier La mémoire en éveil - atelier des minas de 14h30 à 16h00



Jeudi 17 octobre 2019 – Solenzara

Atelier La mémoire en éveil, assuré à la salle communale (près de la bibliothèque) – 10h à 11h30



Vendredi 18 octobre 2019 – Forum Prévention Sénior à Porto Vecchio Centre culturel de 10h à 16h30



Nombreux exposants et ateliers collectifs.

Bilan personnel nutrition, audition, test d'équilibre, d'activité physique

Démonstration de yoga, de danse...

Avec la présence de Sandrine Daniel, Kinésithérapeute, Karin professeur de

yoga, Olivier Oggiano, éducateur sportif...



Buffet du midi offert

