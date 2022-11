Expulsion des gens du voyage de Caldaniccia : "Quand ça arrivera, on va bloquer la ville"

Depuis des décennies, même. "La femme la plus âgée ici a 65 ans et a toujours vécu là, rappelle Océane Catta. Des générations se sont succédé ici et de nombreux enfants sont nés. On ne peut pas se permettre de partir à l'aventure : les enfants n'ont plus d'école, nos maris ne peuvent plus travailler, les dépannages ne peuvent plus être effectués... Il y a des gens handicapés, une personne qui a besoin de soins par une infirmière deux fois par jour, une qui est suivie par les psychologues, les éducatrices... Ils nous mettent en danger."



Bien que "la décision d'expulsion est humainement très difficile" pour le maire, le président de la CAPA répond que celle-ci n'est pas concernée directement par le traitement et la prise en charge de cette communauté de vie qui a des besoins de logements permanents.

De son côté, la communauté ne réclame qu'un "terrain en béton et habilité avec des toilettes, l'eau, l'électricité. Ici, on est dans la boue et quand il pleut c'est inondé, il y a des rats à cause des poubelles (de la grande surface qui jouxte la parcelle)..."



Alors que des pierres ont été déposées à l'entrée du terrain, l'expulsion par les forces de l'ordre pourrait intervenir prochainement. "Comme il y a la tempête et que le problème est maintenant connu du grand public, on ne sait pas quand ils vont venir. Quand ça arrivera, on va partir mais on va utiliser nos engins pour bloquer la ville et les gens ne pourront plus aller travailler, prévient Océane Catta. On ne pourra plus manger, se laver..."



Pour l'heure, la CAPA comme la préfecture n'ont communiqué aucune information officielle sur une potentielle opération des forces de l'ordre.