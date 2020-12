Exposition de Noël à la galerie "Noir et Blanc" à Bastia

C’est le tout nouveau président de l’ « Association en couleurs », Christian Mons-Catoni qui nous a guidés à travers les quelque 120 œuvres de 60 artistes membres de l’association. Une exposition qui sera visible jusqu’au 31 décembre.Président depuis un mois, ce viticulteur-vigneron-oléiculteur du Cap Corse (Porticciolo) et collectionneur averti et passionné d’art, nourrit de grands projets pour son association. « Nous sommes en pourparlers très avancés pour conserver la location des locaux après le 31 décembre » se réjouit-il. « Une galerie de 300 m², c’est très rare et peu de grandes villes en possèdent. Bastia a cette chance, il faut en profiter. Il faut souligner que c’est une galerie associative qui regroupe environ 120 artistes corses ou artistes travaillant en Corse. C’est cette idée que je trouve excellente qui m’a donné envie de participer à l’aventure. Aujourd’hui l’association réclame une nouvelle organisation, de nouvelles méthodes, de la rigueur pour rayonner encore plus et mettre encore plus en valeur nos artistes qu’ils soient peintres, sculpteurs, céramistes… ».Comme on peut s’en douter en cette période, toutes les mesures de sécurité ont été prises, assurant les gestes barrières. « La jauge est importante et il n’y a de toutes façons jamais plus de 20 personnes à la fois » souligne France-Anne, vice-présidente et responsable des expositions. «Pour cette exposition, 60 de nos artistes exposent deux ou trois œuvres. On a la chance d’avoir l’aide de la mairie, de donateurs, de partenaires et de sponsors, qui, séduits par l’ambition et la qualité de nos projets et conscients de la chance que cet espace, en plein centre de la ville, représente pour la création insulaire, s'engagent pour assurer la pérennité de notre galerie ».Adel Akremy - Alexandra Delaporte Pitti-Ferrandi - Janine Azara - Pierre Barat - Adolphe Barboni - Cathy Barthélemy - Jeannine Battesti - Jean-François Bernardini - Aurelia Boisson - Israel Bonavita - Béatrice Bonhomme - André Casabianca -Toni Casalonga - Beatrice Casanova - Patricia Caselles - José Castellani - Stéphane Castelli - Guy-Paul Chauder - François de Casabianca - Xavier Dandoy de Casabianca - Marie de Guise - Françoise Collet-Melda - Michèle Corrotti - Volkmar Ernst - Françoise Fernandez - Bernard Filippi - Frets - Solange Galazzo - Gigi - Dominique Groebner - Nicole Guidi - Renée Huc -François Husson - Marie-Françoise Ingels - Boris Itamard - Ariane Jurquet - Victor Lorenzi - Katarina Martelli - Erica Meloni - Philippe Nicolai - Pierre-François Orenga de Gaffory - Michèle Paba -Isabelle Palenc - Jean-Paul Pancrazi - Chantal Pantanacce - Anne Papalia - Régis Parriaux - Josiane Pelloux-Bénejat - Françoise Perbet-Savelli - Julie Pontaut - Jean-Claude Pusceddu - Michel Rinaldi - José Salviani - Gerard Semidei - Anne Simi - Didier Tolla - Anto Tomasini - Verdier Sylvie - Zykram ------*Galerie Noir et Blanc : Place du Marché BASTIA. Tel : 06 73 13 84 97HORAIRES D'OUVERTUREDu mardi au vendredi de 12h à 19hLe samedi de 10h à 19hLe dimanche de 10h à 13hFermé le lundi