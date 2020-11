Exercice grandeur nature pour les sauveteurs de la SNSM de Calvi-Balagne

Séance d'entraînement hier en baie de Calvi pour les bénévoles de la Station Calvi-Balagne de la Société Nationale de Sauvetage en Mer ce samedi.

Le vent était certes de la partie et la mer était formée, mais cela n'a pas empêché les sauveteurs de sa plier aux exigences de la situation.

L'exercice ?

Deux nageurs partent vers la plage, avec pour mission le portage de la remorque en vue d'un déséchouage.

Dans ces conditions musclées, c'était un beau baptême pour les nouvelles recrues Franck, René, Romain et Robin

Une mention toute particulière aux deux nageurs Marc et Florian qui ont su faire face aux éléments déchaînés.

Bravo aussi au reste de l'équipage Nico et Sabine à la manœuvre, Jean-Pierre à la barre, Arnaud chef de pont, Noémie, Denis, et Papaye au coaching des bleus !