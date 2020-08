Evacuation médicale au Nord du Cap Corse

Mais pour mener l'opération à bien, il a fallu à l'hélicoptère Puma et à l'embarcation de la SNSM de Macinaggio coordonner parfaitement leur intervention. L'opération de treuillage s'est en effet effectuée dans des conditions délicates en raison de l'état de la mer (force 3, bonne visibilité, vent secteur ouest d'environ. 40 km/h)

Mais la mise à l'eau puis la récupération du patient, en pleine mer, s'est parfaitement déroulée et grâce à l'excellente coordination du Puma et des Sauveteurs en mer de Macinaggio, le patient a été évacué sur l'hôpital de Bastia.