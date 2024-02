"Études corses et méditerranéennes" : 50 ans de recherche et de réflexion

L'Association des chercheurs en sciences humaines, dans le domaine corse, célèbre un jalon remarquable : le 50e anniversaire de la revue Études corses et méditerranéennes. Pour marquer cet événement exceptionnel, un numéro spécial de 560 pages, édité par Albiana, offre une rétrospective fascinante des contributions majeures qui ont jalonné ce demi-siècle de recherche. Jean-Paul Pellegrinetti, directeur de publication, exprime la signification de cet anniversaire en ces termes : « Nous célébrons, avec ce numéro spécial, les cinquante années d’existence de la revue Études corses et méditerranéennes. Cinquante années de recherches pluridisciplinaires, menées sur le temps long, sur une île terre de circulations, de migrations, d’échanges, de refuges et de conflits. »

Le numéro 89 de cette revue emblématique est un recueil d'articles soigneusement sélectionnés, reflétant la diversité des thèmes abordés et des approches adoptées. Divisé en plusieurs sections thématiques, il propose une exploration approfondie de l'histoire, de la culture, de la politique et des relations de la Corse avec le reste du monde. Parmi les sujets abordés dans ce numéro captivant, on trouve des regards extérieurs sur la Corse, avec des contributions telles que « Comment Rousseau inventa la Corse », ainsi que des études approfondies sur des figures historiques comme Sampiero Corso. Les dynamiques sociales et culturelles, la géopolitique des relations corso-italiennes, l'histoire politique de l'île et ses liens avec d'autres territoires sont également scrutés avec minutie.

Ce numéro anniversaire se veut un hommage à l'histoire, à la diversité et à la richesse de la Corse, tout en soulignant son rôle central dans la Méditerranée. À travers ces pages, Études corses et méditerranéennes continue d'être un phare intellectuel, éclairant les multiples facettes de l'identité insulaire et contribuant à une meilleure compréhension de son passé, de son présent et de son avenir.