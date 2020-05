Ethicorse. La e-boutique de la consommation responsable (et nustrale) débarque en Corse

A l’initiative de ce concept, Ethicorse.fr , un couple de deux jeunes trentenaires, actifs, dynamiques et volontaires, de formation commerciale pour Ophelie et ingénieur pour Elie, qui ont décidé de mettre de côté leurs carrières entamées sur le continent afin de se lancer dans l’aventure pour développer leur propre projet en revenant à Ajaccio.Avec conviction, détermination et amour des choses bien faites, Ethicorse.fr est né en janvier 2019 pour promouvoir les savoir-faire de Corse en proposant des produits alliant modernité et tradition ; et ainsi donner du sens aux cadeaux, à l’achat plaisir et pratique. Ce projet de vie avait aussi pour objectif d’impulser une dynamique certaine dans l’économie corse.Cette « e-boutique » où l’offre fait la demande a rédigé une charte dite Ethique et Responsable regroupant l’ensemble des valeurs partagées par les femmes et les hommes référencés sur Ethicorse.fr. Pour en prendre quelques exemples, les produits doivent être insulaires au maximum, de saison, sans pesticides, insecticides, sans huile de palme, respectant aussi bien l’environnement, l’humain que la dignité animale et le tout avec le moins de plastique d’emballage possible.Entre rencontres, échanges, partages, c’est avec bienveillance qu’ils sont accueillis par les producteurs qu’ils croisent sur les routes sinueuses de l’île afin d’étoffer les portraits-blog et le référencement de produits pendant que l’identité visuelle et le site internet sont développés par l’entreprise Ajaccienne Murphy Agency.