Été 2020 : La Corse est la destination aérienne la plus vendue en France

C’est une première pour l’île de Beauté : pendant la première semaine de juin ses 4 aéroports – Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi ont enregistré un volume de ventes supérieur à celui des aéroports parisiens chez MisterFly. Historiquement "bestsellers" sur la France avec plus de 40% des volumes, les aéroports parisiens CDG et Orly ont cédé leur première place de podium à l'ile de beauté, comme le montre le tableau ci après.

"Avec 27% des volumes de réservation, juste devant Paris, la Corse répond à l’impératif des Français, en quête de lieux qui puissent leur permettre la distanciation sociale nécessaire." commente la direction de MisterFly, producteur de séjours et distributeur de voyages spécialisé dans la réservation de billets d'avion, nuits d'hôtels, locations de voitures.

"Toutefois, - ajoute l'opérateur - le prix moyen d’un billet AR sur la Corse est plus élevé (+12,7 %) que l’année dernière (265€ en 2020 VS 235€ en 2019 sur la même période - 1er au 7 juin 2020). La fin des mesures de restriction sur la Corse, la réouverture de nouvelles lignes aériennes et le bas coût du pétrole devraient aider cette destination à bénéficier de tarifs à la baisse ces prochaines semaines."