Et la meilleure galette des rois de Corse est...

Un jury s'est réuni ce jeudi 9 janvier au CFA de Furiani pour désigner la meilleure galette des rois de Corse. Christian Gillet, champion de France en boulangerie a présidé ce concours organisé par le syndicat de la boulangerie pâtisserie Région Corse.



Le jury était composé de spécialistes. Jerry Monmessin, chef étoilé (Erbalonga), Christophe Giraud, chef cuisinier consultant et Fabien Besseas, 4e du concours national de la baguette de tradition, ont dégusté et noté une cinquantaine de galettes avec des critères bien précis.

Taille, poids, goût, volume, friabilité de la pâte, fabrication artisanale et biens d'autres aspects étaient évalués.

Parmi les 25 candidats au titre, deux se sont détachés :



- Carole Romani de la boulangerie de Monticellu Acqua è Farina pour sa couronne des rois.



- Léo Maraval de la boulangerie Ventura à Pietranera pour sa frangipane.



Deux pâtissiers qui pourront afficher fièrement leur titre dans leur boulangerie.

Nos artisans ont du talent, c'est ce qu'a souligné Christian Gillet dans son discours de remise des prix : "J'ai été agréablement surpris par la qualité des produits qui ont été présentés aujourd'hui, les Corses font des bonnes galettes."



Face à la concurrence effrénée des grandes surfaces, ce concours a aussi pour but de donner envie aux gens de retourner chez nos artisans de proximité.