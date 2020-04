Essai de chloroquine en Corse : Le NON d’Olivier Véran, mais le soutien de professeurs de médecine

Pas de preuve ?

Plusieurs molécules sont testées notamment dans le cadre de l’essai clinique européen Discovery qui concerne 800 patients en France et est coordonné par l’INSERM. Parmi elles, la fameuse hydroxychloroquine, protocole du Pr Raoult, spécialiste mondialement reconnu, suscite des polémiques médiatiques assez surréalistes si l’on considère que la chloroquine est vendue sans ordonnance depuis des décennies et qu’elle est d’usage courant pour des millions de gens partout dans le monde dans la lutte contre le paludisme. Mais Olivier Véran estime, pour sa part, que « ça ne serait pas responsable » d’accepter la demande corse. « On est encore à une phase précoce. Si j’avais la moindre preuve statistiquement étayée, validée par la communauté scientifique, validée par les autorités médicales, par l’Agence du médicament, par le Haut Conseil de santé publique, si j’avais le moindre argument qui me permette de répondre à Gilles Simeoni ou à l’ensemble des Français qui sont dans l’attente de pouvoir bénéficier d’un traitement contre la maladie, je prendrai sans attendre une seconde la décision de l’autoriser plus largement ». Pour Gilles Simeoni, le monde politique et les professionnels de santé insulaires, c’est pourtant une question d’urgence sanitaire absolue d’avoir « la possibilité de bénéficier d’une chance supplémentaire en anticipant l’aggravation de la maladie par un traitement adapté, éviterait ainsi le risque de saturation des structures hospitalières et de leurs personnels déjà sous tension et affaiblis ».



Pas responsable !

Dans sa lettre, le président de l’Exécutif corse plaidait pour : « D’une part, l’accroissement conséquent des tests de dépistage jusqu’à la généralisation pour toute la population corse, dans le cadre d’une stratégie de déploiement des dits tests validée par le corps médical. D’autre part, la possibilité pour les médecins, y compris non hospitaliers et dans le cadre d’un protocole strict avec l’accord préalable des patients testés positifs au Covid-19, de leur prescrire de l’Hydroxychloroquine associée à l’Azithromycine dès les premiers symptômes, et ce sans devoir attendre l’aggravation de leur état de santé ». Le ministre de la Santé a opposé une fin de non-recevoir en Corse comme ailleurs : « Permettre à des médecins de prescrire hors conditions, hors sécurité, hors données scientifiques, hors même données statistiques permettant de considérer que ce serait un traitement qui serait efficace et sans danger pour les gens, ça ne serait pas responsable de ma part. Encore une fois, si j’ai des arguments, je les formule immédiatement, je les rends public et j’autorise, si je n’en ai pas, je continue la recherche jusqu’à trouver quelque chose qui fonctionne ».



Le soutien de la communauté médicale

Le refus du ministre a suscité une première réaction : celle d’un pool de 25 professeurs de médecine, médecins et chercheurs d’Aix-Marseille, appartenant à la diaspora corse. Ils viennent de publier une lettre de soutien public à la requête de Gilles Simeoni, que « nous considérons comme légitime. C’est une question d’équité. A Marseille, les gens ont accès à cette option thérapeutique. Des médecins, des personnalités, des politiques ont eu la possibilité d’en bénéficier. Donc, nous pensons que chacun a, aussi, le droit de choisir d’accéder à ce traitement s’il le souhaite. Il n’y a pas de raison pour que ce soit possible pour certains et pas pour d‘autres. Donc, nous appuyons la demande de Gilles Simeoni afin que les Corses aient la possibilité d’avoir accès à ce traitement dans le cadre d’un essai clinique », explique Dominique Barbolosi, chercheur et professeur des Universités d’Aix-Marseille, et l’un des signataires de cette lettre de soutien.