Erbalunga se prépare à la soirée éphémère Dolce Follia

Après le succès du festival de Musique d'Erbalunga, place au son electro avec la Dolce Follia. Pour la quatrième année Erbalunga Festival organise sa soirée éphémère qui a attire tous les ans plus de 1 500 personnes dans le village côtier du Cap Corse.Avec leur chanson All In You, Fireball ou Djon Maya maï, impossible de passer à côté du duo français Synapson qui a sorti son deuxième album "Super 8" en 2018. Les deux amis d'enfance Alexandre Chiere et Paul Cucuron ont enflammé en juillet dernier la plage de Calvi pendant le Festival Calvi on the Rocks. Samedi c'est aux platines du théâtre de verdure d'Erbalunga qu'ils nous ferons danser.En tête d'affiche à leur côté, le trio de DJ électro Bon Entendeur connu pour ses titres "Le temps est bon" et "L'amour, l'amour, l'amour". Les amis viennent tout juste de sortir leur premier album et se produisent déjà de partout en France.Aux platines pour nous faire danser il y aura aussi Philippe Corti, Antonin BG et Workerz.Pour l'occasion la disposition du théâtre de verdure a complètement changé. La piste de danse a remplacé la scène et les DJ mixeront dans les gradins. Sur place tout pour passer une bonne soirée : danseuses, food trucks, bar à thèmes et surtout de la bonne musique !Des navettes au tarif de 4€ sont mises à disposition au départ de l'Office du tourisme de Bastia pendant la soirée.Les horaires au départ de Bastia vers Erbalunga : 19h45, 20h30 et 21h30. Au départ d'Erbalunga vers Bastia 2h, 2h45 et 3h20.Entrée 35€Pour plus d'informations sur le festival rendez-vous ici