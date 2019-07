Erbalunga : le festival Cap sur le rire a fait carton plein !

Le public était au rendez-vous pour applaudir les humoristes dans le superbe décors du théâtre de verdure d'Erbarlunga. Plus de 3600 personnes se sont réunies pour cette sixième édition du festival Cap sur le rire soit plus du double de l'année précédente.



A l'initiative de cette manifestation deux amis originaires d'Erbalunga, Olivier Nicolaï et Julien Ponzevera qui en 2013 se lancent dans l'aventure et donnent vie à ce festival qui attire d'années en années toujours plus de spectateurs.



Pour cette édition tout était réuni pour passer des super soirées : FoodTrucks de burgers, bar à fruits, cocktails, bières, musique et bien sûr ... de superbes affiches !



D'Jal et Camille Lellouche ont affiché complet. Grand succès également pour la pièce de théâtre "Amoureux" de Roxane Turmel et Titoff qui a attiré plus de600 personnes.



Olivier Nicolaï tient à féliciter "L'équipe qui est à pied d'oeuvre toute l'année pour offrir ces trois jours de rire notamment M.Ponzevera, M.Rostaing, M.Ortali, M.Goïa et Mlle Leopoldi pour toute la partie graphique."



Une équipe qui commencera très bientôt à travailler sur la 7ème édition. Pour patienter Corsica Festivals propose du 11 au 13 août à Erbalunga les concerts de Marc Lavoine, Jenifer et Amir.



Crédits photos : Casta Libre