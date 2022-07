Erbalunga : Kev Adams, Fabrice Eboue et Verino à l'affiche du Cap sur le rire

C’est un rendez-vous incontournable de l’été en Haute-Corse, le festival « Cap sur le rire » revient pour une 8e édition du 26 au 28 juillet dans le village d’Erbalunga. Porté par une dizaine de bénévoles de l’association Erbalunga Festivals chaque année, Julien Ponzeverra et Olivier Nicolaï, les organisateurs de la manifestation, ont à cœur de faire vivre leur commune à travers le rire et la chanson. Après deux ans de crise sanitaire, où des jauges étaient imposées ainsi que le pass sanitaire obligatoire, c’est enfin le retour à la normale et un véritable « soulagement », pour les organisateurs qui pourront accueillir chaque soir 1400 spectateurs.Dès ce mardi 26 juillet, dans le cadre idyllique du théâtre de verdure de la commune de Brando, Fabrice Eboue présentera « Adieu hier », un show à l’humour au « 6ème degré et décalée », comme le qualifie Olivier Nicolaï. A la fin de l’année 2021, les deux Capcorsins se sont rendus à Paris pour choisir les 3 artistes qui se produiront à Erbalunga et qui « plairont au plus grand nombre ». Parmi la quinzaine de spectacles auxquels les organisateurs du festival ont assisté, « Focus », le dernier stand-up de Verino. Le spectacle qui s’est révélé être « un véritable coup de cœur » pour Olivier Nicolaï sera joué le mercredi 27 juillet. « Même si ce n’est pas le plus connu, il faut savoir que c’est l’artiste qui nous a fait le plus rire », confie l’organisateur.Pour le dernier soir, c’est Kev Adams, une figure connue de la scène humoristique française qui se produira dans le théâtre de verdure. Le comédien présentera 45 minutes de son spectacle « Loading » puis présentera sa « Family », avec un format inédit en Corse s’approchant d’un comedy club. Quatre nouveaux talents, se produiront donc une quinzaine de minutes chacun.Avant le spectacle, le public pourra se restaurer grâce aux nombreux foodtrucks et se désaltérer aux comptoirs installés, le tout, dans une ambiance musicale.Ouverture des portes à 19h30 et début des spectacles prévue à 21h30. Une billetterie est disponible en ligne en cliquant ici. Il sera également possible d’acheter sa place le soir même à l’entrée.