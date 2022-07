"Cap sur le rire" à Erbalonga - Fabrice Eboué : "sur scène, c'est comme un dîner entre potes"

- Vous présenterez à Erbalunga le 26 juillet votre spectacle "Adieu hier" : à quoi faut-il s'attendre?

- Le titre fait un peu nostalgique mais c’est un spectacle qui parle du temps qui change et je crois que la crise Covid a accéléré beaucoup de choses et nous a mis dans un monde de plus en plus numérique. Aujourd’hui ce monde se divise en deux parties, ceux qui sont nés avec et les autres. Moi à 45 ans je me sens plus proche d’un homme de 90 ans en Ehpad que d’un jeune de 20 ans. "Adieu hier", C’est un peu un spectacle sur le temps qui passe.





- La période Covid vous a donc inspiré ?

- J’ai écrit ce spectacle à cette période mais ce n’est pas un spectacle qui parle de cela. C’est un spectacle très libre dans le ton, où on rit de tout, de l’époque qu’on traverse, de toute l’hypocrisie de cette époque, du politiquement correct, sur ce qu’on peut dire ou ne pas dire. J'y ose à peu près tout mais ça c’est un peu ma marque de fabrique.





- On dit de vous que vous avez un humour mordant, un peu grinçant : que répondez-vous à cela?

- C’est tout à fait naturel chez moi, ce n’est pas quelque chose de fabriqué pour correspondre à une époque ou à un style. C’est juste l’humour que je pratique entre amis, à un dîner, à une soirée. Ça me ressemble de plaisanter sur tout. D’ailleurs, c’est un peu l’atmosphère que j’essaie de recréer, je ne suis pas devant des spectateurs mais plutôt à un dîner entre potes où on se fait confiance et où on sait que tout est bienveillant du coup on n’a pas peur d’oser et de rire de tout.





- Vous parlez beaucoup de la société, elle vous inspire ?

- Je m’inspire de mon quotidien, en parlant de moi. Je ne suis pas dans un égo trip qui consiste à raconter ma vie uniquement. Mais à travers mes expériences j’essaie de raconter la société dans laquelle j’évolue. Je prends plaisir à égratigner la société du politiquement correct, communautariste où chaque différence devient une revendication.



- Vous avez déjà 3 autres spectacles à votre actif et des films, que représente ce dernier ?

- L’évolution je la vois d’un point de vue purement professionnel. Lorsque je regarde mes premiers spectacles c’est très vert, très jeune. Aujourd’hui il y a plus de détachement, moins de stress, peut-être que c’est l’âge, le fait d’avoir eu un enfant, d’avoir réalisé certains rêves. Je suis maintenant là pour prendre du bon temps avec ce qu’est mon humour.





- Trois mots pour qualifier ce spectacle ?

- Oser, dérision et bienveillance.





- Pourquoi faut-il venir le voir ?

- Si on a envie de rire de tout durant ses vacances. C’est un moment de communion dans un cadre exceptionnel. Ce sont des moments que j’attends avec impatience, des moments pour rire et de légèreté.



- Quel est votre rapport avec la Corse ?

- C’est la troisième fois que j’y viens. C’est une région magnifique, alors si on peut allier l’utile à l’agréable... Avec le public corse ce sera une rencontre, une découverte car ces dates ne sont pas toujours inscrites à nos tournées.