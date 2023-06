Equitation : La très belle moisson des cavalières porto-vecchiaises

Une compétition qui a permis au club porto-vecchiais de la Staffa de se mettre en évidence. Ce sont, en effet, cinq titres, deux médailles d'argent et une de bronze qui sont tombés dans l'escarcelle des cavalières entraînées par Damien Chaulet.



Laurina Giudicelli, Emilie Lebond, Valentina Giraschi et Livia Picciocchi se sont imposées dans leur catégorie respective au niveau du Grand Prix, avec un doublé au niveau du championnat de Corse pour Valentina Giraschi et Livia Picciocchi. Une belle journée nordiste même si la jeune Chloé Bastianaggi, médaillée d'argent en Club 1, victime d'une chute a dû être héliportée, vers le centre hospitalier de Bastia.