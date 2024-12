Équitation - Alexandre Lastrajoli deuxième du championnat méditerranéen

Dimanche dernier a eu lieu à Syracuse en Sicile la sixième et dernière manche du championnat méditerranéen des jockeys. Une épreuve internationale comprenant des étapes sur la côte d’Azur mais aussi en Sardaigne, au Maroc, en Tunisie en Italie, en Corse et pour finir en Sicile.





Le jockey porto-vecchiais Alexandre Lastrajoli a décroché la deuxième place dans cette compétition au terme de l’ultime course en Sicile où il a terminé à la deuxième place derrière le jockey portugais Felipe Vaz. Un résultat qui lui permet au classement général final de terminer en deuxième position derrière le jockey sicilien d’origine marocaine Abidilan Ivan El Rherras.





Fort de ce résultat Alexandre Lastrajoli devrait participer à l’ensemble des manches pour la version 2025. Alexandre Lastrajoli qui tenait à remercier l’ensemble des organisateurs ainsi que la présidente insulaire Beatrix Andreani.