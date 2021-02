Environnement : signature à Bastia de la charte du plan de climat d’Air-Energie Territorial

« Face aux changements climatiques, les 3 intercommunalités de l’Agglomération de Bastia, de Marana Golo et de Sud Corse, s’associent dans le but d’établir un diagnostic du territoire et un programme d’action cohérent et commun en matière d’écologie et d’énergie, laissant la place et la spécificité de chacun. Cette stratégie est planifiée sur 6 ans, de manière coordonnée avec les autres projets et démarches de la Collectivité. Il s’agit d’une démarche partenariale entre 3 intercommunalités, à ce jour inédite. La CAPA faisant cavalier seul » indiquait en ouverture Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB.





A ses cotés pour signer cette charte, Jean Dominici, président de la Communauté des Communes Marana-Golo, Jean-Christophe Angelini, président de la Communauté de Communes du Sud Corse, Leslie Pellegri, vice-présidente de la CAB, déléguée à la transition écologique et à la résilience du territoire, Pierre Savelli, 1er vice-président de la CAB, délégué à l’Action Sociale et Équilibre social de l’habitat, Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitair Corse, François Leccia, directeur-adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Haute-Corse

Leslie Pellegri devait ensuite détailler ce plan . «Les grands axes qui déterminent le PCAET sont de réaliser un diagnostic territorial, élaborer une stratégie territoriale et définir les objectifs, mettre en œuvre le programme et l’évaluer »