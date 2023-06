Environnement : Les écoles de Castagniccia-Casinca sensibilisées à la rivière et à la biodiversité

« Nous avons pu monter ce projet grâce à l’aide financière de l’Office de l’Environnement et ainsi pu proposer des activités aux écoles qui souhaitaient y participer » explique Benoît Bruzi, membre de la commission Natura 2000/GEMAPI, vice-président de la Communauté de communes de Castagniccia-Casinca, et maire Vescovato. « Il s’agit de la 3ème édition de cette opération et ainsi chaque année trois écoles du territoire peuvent y prendre part. Pour mener à bien ce projet nous avons sélectionné des prestataires, organisé le déroulé des interventions et des sorties, pris en charge l'encadrement pour un bon déroulement du programme dont le contenu a été travaillé avec l'OEC ».



Pour cette édition 2023, qui s’est déroulée de début avril à mi-juin, ce sont les classes des écoles de Loreto-di-Casinca, Castellare-di-Casinca et Vescovato village qui étaient réunies. « Le but de la démarche est d’œuvrer à l'éducation des enfants, leur faire connaître leur patrimoine et les ressources de leur territoire, sensibiliser la jeunesse aux ressources naturelles fondamentales car aujourd'hui c'est un bien précieux pour l'humanité. Sans eau pas de vie. » souligne encore Benoît Bruzi. « Antoine Poli, le président de la Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca et nous, en tant qu'élus, sommes sensibilisés à cela et avons pour objectif de permettre à la jeunesse d'apprendre à gérer au mieux les ressources dont l'eau, afin de l'économiser au mieux et que cette jeunesse soit respectueuse de son environnement ».



Sensibilisation en classe et in situ

« Nous débutons notre projet par plusieurs interventions dans les classes, en amont de sorties scolaires en rivières » indique de son côté Martin Viollat, chargé de projet Natura 2000 et Gemapi à la Communauté des communes Castagniccia/Casinca. « Ces interventions sont effectuées par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Corse et Scola di Pesca è di a Natura Corsa, nos prestataires ». Les 70 gamins de C1 à CM2 concernés cette année, ont ainsi pu comprendre le fonctionnement d’une rivière et toute la biodiversité qui lui est associée : végétations, poissons, insectes, amphibiens… « Par rapport aux deux années précédentes, nous avons mis l’accent sur la problématique du réchauffement climatique » précise M. Violat. «Par exemple l’impact sur la truite de l’eau de rivière plus chaude. On a insisté aussi sur les bonnes habitudes à prendre : économie d’eau, danger de la pollution, des déchets, les dangers de créer pour s’amuser, de petits barrages sur un ruisseau. Personnellement je suis intervenu sur un atelier sur les déchets, le tri et sur un jeu de question-restitution sur les notions apprises au cours du programme le dernier jour à la rivière. On leur apprend à vraiment s’approprier le territoire ». Toujours sous forme ludique, les enfants ont appris les bonnes méthodes de pêche, notamment avec le simulateur de l’association « Scola di Pesca è di a Natura Corsa ».

In situ, les sorties scolaires se sont déroulées près des cours d’eau des écoles avec sur place plusieurs ateliers.



​Une opération riche en enseignements qui ravit, certes les élèves, mais également leurs enseignants et leurs parents.