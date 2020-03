Entrepreunariat, sport, politique : Paul Natali n'est plus

Paul Natali n'est plus.

La nouvelle de son décès ce mardi 31 Mars 2020 en aura ému plus d'un.

Paul Natali était, en effet, une personnalité du monde des affaires, du monde sportif et du monde politique de Corse.

Sur le plan des affaires il a su élever au fil des années une entreprise familiale - celle de son épouse - en une société européenne spécialisée dans les plus grands travaux terrestres ou maritimes de Corse et d'ailleurs.



Sur le plan sportif comment oublier que Paul Natali a emmené avec son acolyte de l'époque, Jules Filippi en l'occurrence, et un certain Pierre Cahuzac, le Sporting club de Bastia au sommet du football européen en 1978 avec la fameuse épopée de la coupe de l'UEFA.



Sur le plan politique, enfin, Paul Natali avait été élu, entre 1988 et 2005, à trois reprises conseiller général du canton de Borgo, puis président de la collectivité départementale avant d'accéder à la fin de son mandat départemental au Palais du Luxembourg comme sénateur.



Redevenu simple citoyen en 2005, Paul Natali avait pris du recul sur toutes ces activités mais il aura pendant tout ce temps un soutien constant de son épouse Anne-Marie.



En cette triste circonstance Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à Anne-Marie Natali, maire de Borgo, à son fils Pierre, à sa fille Dominique et à son époux Jean-Dominici, président de la chambre de commerce de Corse, et à ses petits-enfants ainsi qu'à toutes les personnes touchées par ce deuil, l'expression de ses sincères condoléances.