Entrepreunariat étudiant : à Corte les "pépites" montent en puissance

Coralie Pradin le Vendredi 24 Janvier 2020 à 11:12

Depuis 2014, le Pôle PEPITECorse oeuvre pour le développement de l’entrepreneuriat étudiant. Derrière l’acronyme « PEPITE » se cache le Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat, labellisé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation.

Depuis six ans, donc, PEPITE Corse permet la mise en place d’un point d’accès unique qui renseigne et dirige les étudiants vers les structures et les enseignements les plus adaptés à leur projet.

Loin de se limiter à former des entrepreneurs cette structure vise à développer largement la culture entrepreneuriale auprès de la communauté universitaire. Cela se traduit par une synergie entre acteurs économiques de l’île et la structuration d’actions et formations relatives à l’entrepreneuriat.





