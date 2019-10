Entrepreneuriat en Corse : Comment se lancer ?

Lorsque l'on a une idée de projet de création d'entreprise, on ne sait pas toujours vers qui se diriger, à qui s'adresser, quelles sont les aides mises en place ?Si vous aussi vous voulez vous lancer comme les 4 383 corses qui l'ont fait en 2018 , on vous explique tout ici !Georgina Fraticelli, chargé du développement des territoires à la CCI de Haute-Corse répond à nos questions sur le sujet.- Les démarches sont simples, suivant l'activité qu'elle veut développer il faut qu'elle prenne contact avec un organisme consulaire. C'est-à-dire la CCI pour les activités relevant du commerce, la chambre des métiers si par exemple on parle d'artisanat ou bien de la chambre d'agriculture.- Ces organismes apportent une aide juridique, fiscale et sociale. Lors d'un rendez-vous avec un conseiller, il s'agira d'étudier le projet, de le définir au mieux, de comprendre les besoins de manière à guider la personne de l'idée à la concrétisation. Nous sommes là pour aider l'entrepreneur même au-delà, une fois qu'il est installé. Il se peut qu'il ait besoin de conseils pour recruter des employés, par exemple, ou encore pour développer son entreprise.- Il en existe plusieurs. Nous aidons la personne à faire un business plan, nous mettons à disposition sur notre site cci.fr des outils qui aident au développement des entreprises. Nous avons développé un service de proximité avec des antennes en Haute-Corse, une à Corte, en Balagne et à la CCI à Bastia. Pour les moyens mis en place pour les créations d'entreprises il peut y avoir des aides de prêts à taux 0, des avances sur remboursement, mais aussi des aides de nos partenaires comme l'ADEC, Pôle emploi, l'ADIE, la CADEC, CAPI...