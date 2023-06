Énergie: EDF Corse investira 60 millions d'euros par an d'ici à 2030 pour moderniser son réseau

Face aux nouvelles habitudes de consommation et aux risques climatiques imminents en Corse, EDF décide d'accroître son engagement financier. L'entreprise publique a réuni ses partenaires corses le jeudi 22 juin à l'Institut Méditerranéen de Formation de Borgo pour présenter ses perspectives d'investissement pour la période 2023-2030. À terme, EDF Corse prévoit d'investir 60 millions d'euros par an d'ici à la fin de la décennie, soit une augmentation de 20 millions par rapport à la situation actuelle.



"Les travaux consistent à moderniser l'ancien réseau, conçu pour une durée de vie d'environ quarante ans", indique Florent Maurin, directeur adjoint d'EDF Corse. "Nous devons renouveler de nombreuses lignes et profiter de cette occasion pour les rendre plus résistantes tout en augmentant leur capacité afin de supporter une charge plus importante." La modernisation du réseau représentera près de la moitié des nouveaux investissements. Les responsables régionaux mettent l'accent sur le parc électrique insulaire, qui compte 10 000 km de lignes exploitées, réparties à parts égales entre les lignes souterraines et aériennes.



La partie du réseau électrique en surface nécessitera une attention particulière de la part du fournisseur d'énergie, en raison des aléas climatiques qui devraient se multiplier dans les années à venir. EDF a ainsi décidé de renforcer certains secteurs plus susceptibles d'être touchés. "Nous augmentons nos exigences en matière de résistance au vent, à la neige et aux orages, afin de minimiser les conséquences des futurs événements climatiques sur le réseau", souligne Florent Maurin. "Nous nous souvenons tous de la tempête du 18 août 2022, qui a endommagé une partie de nos infrastructures rien qu'avec la force du vent. C'est pourquoi nous allons enfouir certaines de nos lignes. Les lignes aériennes sont essentielles en Corse, et cette partie sera rendue plus fiable et renforcée en cas de besoin. Les câbles en surface ne sont pas toujours les plus adaptés, mais l'enfouissement n'est pas toujours la solution idéale. Cependant, lorsque la situation l'exige, c'est vers cette solution que nous nous tournerons."