« En verre et contre tout » : nouvelle action de Extinction Rébellion Corsica à Bastia

«Le but de cette action est de sensibiliser les gens sur l’incroyable défi que représente la gestion des plastiques » expliquait sur place l’un des membres du groupe qui il y a 15 jours, sur cette même place, avait, déjà, sensibilisé le public à l’importance du tri*. «On s’est ciblé sur les eaux de Corse, car chez nous on a la main sur ce problème. Zilia ce sont 16 millions de bouteilles par an, Saint-Georges, 19 millions de bouteilles, Orezza, 12 millions de bouteilles. Ce qui représente 1 000 tonnes de plastique ! »XR Corsica milite donc pour le retour de la bouteille en verre consignée. «Une bouteille en verre consignée peut émettre jusqu’à 80 % de moins de gaz à effet de serre qu’une bouteille à usage unique. Sur l’ensemble de son cycle de vie, la durée de vie d’une bouteille plastique peut aller jusqu’à 1000 ans » souligne encore notre militant. «En Corse ce sont près de 49 millions de bouteilles qui sont produites par an, toutes bouteilles confondues, mais le verre est minoritaire. En tout on a 45 millions de bouteilles plastique avec un taux de 90 % d’enfouissement des déchets. C’est une catastrophe si on ajoute les autres bouteilles qui viennent de partout. On est vraiment noyé ».Mais XR Corsica ne fait pas qu’alerter, il propose :«»Bien sûr on a creusé le sujet. En fait il y a des solutions viables qui existent dans d’autres territoires. Le système de consigne mis en place y fonctionne très bien. Quand une bouteille a été lavée 7 fois, elle est rentable. C’est donc bien aujourd’hui d’alerter les gens là-dessus et surtout les "politiques" qui sont en charge de ce dossier. Nos "politiques" doivent se tourner vers les industriels et que ceux-ci avancent des solutions. Mais pour ça il n’y a que la pression du public. Si c’est has-been d’acheter une bouteille en plastique, alors tant mieux. Quand les gens ramènent dans leur caddy des packs de bouteilles en plastique, déjà ils en avalent, ce qui n’est pas bon pour la santé. Ensuite, elles finissent dans les fleuves, les rivières et la mer. Aujourd’hui on pose donc la question aux élus, à tous les candidats aux municipales : Êtes-vous prêts en tant que responsable public à vous engager pour la mise en place d’un système de consigne en verre pour les eaux corses ?Selon XR Corsica, «avec ce système de consigne, idéalement il en faudrait 3 en Corse, on aurait une seule bouteille en verre, avec trois étiquettes différentes, et on serait gagnant. Il est important de préciser qu’en Corse on l’a déjà fait avec les sacs plastiques. On a innové, on a été le premier territoire français à supprimer les sachets plastiques. On pense aujourd’hui que la société corse est prête pour faire cette transition et se débarrasser des bouteilles plastiques. Nous incitons donc les gens à poser la question aux politiques et à signer la pétition** pour le retour de la consigne de verre en Corse ».Sur la place St Nicolas, Extinction Rébellion Corse avait déposé une bouteille plastique géante, 3m40 de haut, contenant des centaines de bouteilles d’eau minérales. «On en fera cadeau au futur maire de Bastia » précisait un des membres du mouvement.** https://www.facebook.com/Extinction-rebellion-Corse-104111491015147/