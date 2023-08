En riposte au trafic de tabac et de cigarettes, la douane met le paquet en Corse

«

»

Une autre méthode exploitée pour introduire illégalement des marchandises sur l'île est le transport par camion, où des chauffeurs profitent de cargaisons légales pour dissimuler des produits illicites. Les autorités ont récemment intercepté un camion transportant 12 kg de tabac pour narguilé, cachés parmi des conteneurs plus volumineux.C'est le coup classique, où le chauffeur transporte de la marchandise légale, mais en profite pour cacher un ou plusieurs cartons de stupéfiants ou de produits de contrefaçon. On ne saisit pas forcément de grandes quantités, peut-être une dizaine de kilos à chaque fois, mais à l'échelle de la Corse, ça fait beaucoup



La vigilance des buralistes





La coopération étroite entre les douanes et les buralistes de Corse a également joué un rôle majeur dans la réduction de la contrebande de tabac. Les 213 buralistes de l'île, travaillant sous l'autorité des douanes, sont en première ligne pour détecter toute activité suspecte. Ils surveillent les variations de la quantité de tabac qu'ils vendent et signalent les paquets colorés ou autres signes de contrefaçon. Les buralistes redoutent que l'alignement des prix du tabac en Corse avec ceux du continent ne stimule la contrebande.« Les collègues du sud m’appellent pour me dire qu’ils voient beaucoup de paquets colorés, comme il y en a encore en Italie, alors que nous sommes passés au paquet neutre, avance José Oliva, buraliste à Borgo et président de la fédération des buralistes de Corse présent à l''opération de jeudi sur le port de Bastia. "Pour l’instant, on ne peut pas être certain que ça soit de la contrebande, mais sûrement de la consommation personnelle du touriste qui vient en Corse, mais il faut rester prudent ». Depuis l’année dernière, un rattrapage fiscal a été mis en place pour aligner les prix du tabac en Corse avec ceux du continent d’ici à 2026. La crainte des buralistes, c’est que les clients aillent se fournir en Italie, où le paquet est à 5,60€, et que l’alignement des prix fasse grandir la contrebande de cigarettes.







Car derrière la contrebande, c’est tout un secteur économique qui est susceptible de vaciller. À Furiani, l’usine Macotab est la dernière fabrique à cigarette de France, qui produit 80% du marché corse. Si le tabac venu illégalement de l’étranger s’installe sur l’île, José Oliva prévient que les conséquences seraient désastreuses en termes d’emplois: « s’il y a une vraie baisse de volume, ça sera difficile de conserver l’usine qui ne sera plus rentable, parce que l’écart entre ce que nous proposons et les prix pratiqués ailleurs sera trop grand. Si le secteur s’effondre à cause de la contrebande, ce n’est pas que la Macotab qui fermera, mais aussi tout le réseau des buralistes. Il y aura un effet boule de neige, avec en tout 900 emplois en jeu. On a peur de la casse sociale ».