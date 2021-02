En raison de la crise sanitaire, le festival BD à Bastia reporté au mois de septembre

Si l'édition 2020 du festival BD à Bastia a eu lieu sous une forme inédite en se déployant non plus sur quatre jours mais sur 4 mois, les 28e rencontres de la bande dessinée et de l'illustration ont été reportées du 16 au 19 septembre prochains en raison de la crise sanitaire. Initialement prévue en mars la BD à Bastia "du fait de la crise sanitaire ne pourra se tenir fin mars dans des conditions optimales." annoncent les organisateurs qui ont pris la décision de le reporter :"Un choix mûrement réfléchi et anticipé (contrairement à l’année 2020 où le pays entier avait été pris de court et paralysé)."La 28ème édition conservera donc son format originel, du 16 au 19 septembre 2021, soit 4 jours denses et riches en rencontres, débats, spectacles, ateliers et projections.Si les programme officiel et définitif sera décollé le mois d'avril, vous pouvez cliquer sur ce lien pour connaitre les auteurs qui seront présents.