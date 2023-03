En Haute-Corse, "Le Printemps des poètes" demarre le 21 mars avec la "BIP"

Fidèle à ce rendez-vous annuel, Raoul Locatelli et toute son équipe vont faire rayonner le printemps des poètes à Bastia, Folelli, Isula Rossa, Corte et Luri qui a cette année par thème les « Frontières » « Evoquer les frontières, c’est d’abord évoquer ce qu’elles sont d’un point de vue politique » explique R. Locatelli emboitant le pas à S. Nauleau. « Qu’est-ce qu’une frontière en effet ? Une limite, une séparation, une ligne de démarcation. Qu'est-ce qui permet - ou interdit- le passage ? Ces notions de frontière et de limite sont difficiles à cerner. Espace à préserver quand on veut protéger un territoire, une langue, une culture, une identité, et simultanément appel irrésistible à la transgression. Une transgression pour le pire qui justifie tous les impérialismes, une transgression pour le meilleur qui constitue le seul espoir pour les démunis, les opprimés. Evoquer les frontières, c’est ensuite aller au-delà de leur sens politique en les envisageant dans un sens beaucoup plus large : frontières intérieures, sociales, morales… »



Dans sa nouvelle création, « Frontières, entre réel et imaginaire », la Brigade d’Interventions Poétiques va inviter le public à voyager à travers l’ambivalence des frontières, celles du monde extérieur, arbitraires et conventionnelles, comme celles de notre monde intérieur, subjectives, réelles ou fantasmées.



« Poèmes et chansons, en français et en corse, évoqueront tour à tour les enjeux de ces frontières parfois ténues, entre blessures d’ici et rêves d’ailleurs, entre passé et avenir, entre amour et amitié, entre permis et interdit » indique encore R. Locatelli.



« Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir puis L’Éphémère, j’avais en tête un intitulé libre et fantaisiste » indique l’écrivaine Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des Poètes. « Pas forcément féérique, mais sans équivoque ni férocité. Un mot qui en appelle à la félicité et à l’imaginaire. Jusqu’à ce que la tragédie guerrière s’abatte sur l’Ukraine. Que l’histoire des frontières, des conflits et des territoires, revienne cadenasser nos consciences. Tourmenter nos esprits ».



Dans le programme de cette BIP, une large place, à côté d’auteurs classiques comme Vigny, Apollinaire, Prévert, Céline…, a été laissée à de jeunes poètes d’aujourd’hui. Quant à la poésie corse, on la retrouve sous la plume de Norbert Paganelli, Alain Di Meglio et Raoul Locatelli.

Parmi les chansons, on retrouve bien sûr celles des habitués de la B.I.P. : Léo Ferré, Jean Vasca, Georges Brassens, Jean Ferrat, Tavagna, Jean-Paul Poletti ou les Frères Vincenti.



Pour CNI, Raoul Locatelli interprète « Drapeaux » de Christine Duminy-Sauzeau

et Jean-Etienne Langianni, un extrait de « La Visite » de Georges Brassens.