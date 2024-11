En Corse, un van itinérant pour dénoncer les violences faites aux femmes

Les "journées d’action contre les violences faites aux femmes" sont une campagne internationale qui a lieu chaque année, du 25 novembre (Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes) au 10 décembre (journée des droits humains). Créée en 1991, cette campagne permet d’agir collectivement pour la prévention et l’élimination de la violence à l’encontre des femmes et des filles. Depuis 2014, la couleur officielle de cette campagne est la couleur orange, qui symbolise un avenir meilleur et un monde plus juste, sans violence à l’encontre des femmes et des filles.



Un van qui va parcourir la Corse du 25 au 30 novembre

En Corse aussi depuis plusieurs années, plusieurs acteurs institutionnels et associatifs se mobilisent pour l’occasion. L’Observatoire territorial des violences faites aux femmes de la Collectivité de Corse, en partenariat avec la Direction Régionale aux droits des femmes et l’association C3S, propose ainsi du lundi 25 au vendredi 30 novembre 2024 un village éphémère sous forme d’un van itinérant qui s’installera à Aiacciu, Portivechju, Luri, Corti et L’Isula. Ce lundi matin, ce van dénommé « En voiture Nina et Simon.e.s », était au Lycée professionnel du Finosello pour parler librement de violences sexistes et sexuelles, de santé reproductive, de relations interpersonnelles, intimes, toxiques avec des jeunes lycéens.



1 100 actes de violences recensés en 2024 en Corse

Vanina Saget, la Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité explique la démarche : « Ce dispositif existe depuis 2024, et nous le mobilisons à l’occasion de cette journée internationale en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il a vocation à réunir l’ensemble des partenaires associatifs, qui oeuvrent dans ce champ. Aujourd’hui, de manière inédite, il se retrouve dans un lycée professionnel pour rencontrer les jeunes. La prévention se fait de depuis le plus jeune âge, c’est une priorité du gouvernement d’aller vers les publics jeunes afin d’avoir les clés de compréhension des relations interpersonnelles qui s’installent, dès les premières relations amoureuses autour des 13/14 ans. Ce van a vocation à se déplacer dans tout le territoire, et à aller au contact des populations les plus isolées, notamment en milieu rural. Il peut aussi bien recevoir des groupes lors des festivals, avec des actions de prévention, mais aussi à l’intérieur avec des individus qui souhaitent exprimer des difficultés et recevoir des réponses ». Contrairement aux idées reçues la Corse n’est pas épargnée par ce phénomène de violences faites aux femmes, même si les chiffres sont en légère diminution avec 1 100 actes recensés en 2024 et une baisse constatée d’environ 5% par rapport à 2023 : « Notre île n’est pas épargnée en effet même si les chiffres constatés relèvent plutôt d’une moyenne basse par rapport à la moyenne nationale. Nous continuons donc à lutter contre ce fléau car le nombre d’actes est quand même alarmant et bien trop important ».