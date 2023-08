En Corse, les vacanciers délaissent de plus en plus les modes d'hébergement traditionnels

C'est le week-end de l'année que beaucoup attendent avec impatience ou redoutent avec angoisse : le célèbre chassé-croisé des vacanciers. Pourtant, cette année, un phénomène nouveau se profile à l'horizon en Corse où l a fréquentation des hôtels et des campings est en baisse significative de l'aveu des socio-professionnels. Pourquoi donc ce changement de cap pour la perle de la Méditerranée ? Pour comprendre ce phénomène, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs vacanciers sur le départ à l’aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio.



Parmi les principales raisons du déclin de la fréquentation des hôtels et campings à Ajaccio, l'engouement pour les locations de vacances joue un rôle majeur. Les voyageurs confient apprécier de plus en plus la flexibilité et le confort offerts par les maisons, appartements ou villas disponibles sur les plateformes de location en ligne. « Nous avons décidé de réserver un petit appartement à l'extérieur d'Ajaccio via une plateforme de location de vacances », explique Sophie, venue de Paris. « C'était mieux pour notre groupe de quatre personnes. Nous avons apprécié l'indépendance et la tranquillité que nous n'aurions pas eu dans un hôtel. »



Les coûts d'hébergement pourraient également être en cause. Selon Nathalie, 45 ans, qui a l'habitude de passer ses vacances en Corse, « le s prix des hôtels et des campings ont fortement augmenté ces dernières années. « C'est devenu trop cher pour nous. Cette année, on a préféré louer un appartement. C'est plus abordable », livre-t-elle. De même pour Manon et Justine qui ont passé 10 jours à Cargèse . « Nous étions hébergées chez des amis. C’est vrai que sommes venues parce qu’on savait qu’on avait un hébergement, donc on a payé que les billets d’avion plus les dépenses quotidiennes. Mais depuis que les frontières sont réouvertes, on a remarqué que les gens partent plus en Grèce ou en Croatie » , constatent-elles.



En effet, non seulement les modes d'hébergement changent, mais les destinations elles-mêmes semblent évoluer. Y compris dans l'île. Plusieurs vacanciers ont choisi de délaisser Ajaccio pour d'autres territoires corses. « Nous avons préféré opter pour un gîte à Casaglione », avoue Pauline, 30 ans, venue de Nantes, « C'est plus tranquille et cela nous permet de découvrir un autre visage de la Corse, loin des foules de la côte. Et il y a tellement de beaux paysages à explorer. En plus, il y a la mer par si loin ». Certains vacanciers vont même plus loin dans leur désir d'évasion. A l’image de Céline, 40 ans, qui a décidé de faire le tour de la Corse en bateau. « C'était une façon fantastique de voir l'île, on se réveillait dans une nouvelle baie tous les matins. On évite ainsi les embouteillages et on profite pleinement de la mer et du soleil ».



Toutefois, bien que la tendance générale se dirige vers une préférence pour les locations privées, certains vacanciers restent fidèles aux hôtels. « Pour moi, les vacances sont synonymes de détente et de déconnexion totale », sourit Guillaume qui reste attaché à l'expérience hôtelière. « Je n'ai pas à me soucier des tâches ménagères comme faire le lit ou préparer le repas. J'aime le confort et le luxe d'un hôtel », glisse-t-il avant d'embarquer sur son vol retour.