En Corse, les grandes tables brillent au Guide Michelin

Seul restaurant doublement étoilé de l'île, et ce depuis maintenant 13 années consécutives, la table du Casa del Mar à Porto-Vecchio peut se targuer de produire une cuisine méditerranéenne d'excellence. Le chef italien, Fabio Bragagnolo aux manettes des fourneaux de l'établissement depuis 20 ans, met en avant les produits locaux, de saison et privilégie le circuit court ce qui lui a valu en 2005 sa première étoile et en 2009 sa seconde.



Jean-Noël Marcellesi, le propriétaire du Casa del Mar résume le secret de la réussite de l'établissement en quelques mots : "Il faut une grande humilité, une puissance de travail, privilégier la qualité des produits du terroir et de la mer, mais surtout procurer à la clientèle le plus grand plaisir, faire partager des saveurs et des émotions".



Toutefois, le restaurateur regrette que les établissements insulaires soient si peu représentés dans le guide rouge. L'homme soutient une "démarche plus ambitieuse de la profession, plus d’émulation pour redonner un peu de souffle à la gastronomie insulaire."