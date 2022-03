En Corse, les femmes accèdent moins souvent que les hommes aux fonctions de pouvoir

En corse, les quatre députés et les deux sénateurs insulaires sont des hommes. Comme le remarque l’Insee, « les femmes sont moins présentes dans les fonctions électives de pouvoir qu’en France. Au sein du Parlement français, elles sont 38 % parmi les parlementaires, avec 40 % de députées et 35 % de sénatrices.



« Au niveau municipal, 12 % des maires sont des femmes sur l’île contre 20 % en France. En outre, cette part est stable par rapport à 2014, alors qu’elle a progressé de 4 points au niveau national », note l’Insee. L’écart est notamment marqué dans les communes les plus peuplées où seules cinq femmes sont maires d’une ville de plus 1 000 habitants. « Soit 9 % des maires, contre 19 % au niveau national », précise l’Insee. En dessous de la barre des 1 000 habitants elles représentent 13 % des maires.



En revanche, « les femmes sont plus présentes parmi les conseillers municipaux, 40 % en hausse de 4 points par rapport à 2014 », indique l’Insee. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la loi de 2013 rend obligatoire l’alternance femmes/hommes sur les listes aux élections municipales. Les plus petites communes ont donc une proportion d’élues municipales moins importante (36 % contre 50 %), y compris sur les postes d’adjoints (30 %), alors que la parité est atteinte dans les plus grandes communes.



Toutefois, la répartition des postes à responsabilité dans les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 habitants se fait « toujours au détriment des femmes : seulement 18 % des postes de 1ers adjoints leur sont attribués pour 79 % des postes de 2e adjoint », précise l’Insee.



Ici la loi sur la parité ne s’applique pas aux têtes de listes et donc aux élus du Parlement. Contrairement aux listes, comme à la collectivité territoriale de Corse où la parité est respectée après les élections de 2021. 36 des 74 membres de l’Assemblée de Corse sont des femmes, conseil exécutif inclus. Fait inédit, l’Assemblée de Corse est présidée par une femme depuis 2021 : Marie-Antoinette Maupertuis.