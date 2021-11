En Corse les élèves de CP et CE1 ont retrouvé leur niveau scolaire d'avant le Covid

C’est une bonne nouvelle pour les enfants et les parents: “Nous avons résorbé les effets de la crise sanitaire sur le plan pédagogique”, a annoncé ce mardi 16 novembre par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale en dévoilant les résultats, en hausse sensibles, des évaluations passées en septembre dernier par les élèves de CP et CE1 qui ont passé des évaluations en septembre dernier.Ce mercredi, dans un communiqué l'académie de Corses indique que les écoliers ont retrouvé leur niveau d'avant la crise sanitaire (rentrée 2019) ou l'ont même dépassé. "Le niveau des élèves de CP de 2021 est même supérieur à celui des élèves de 2018, par exemple en reconnaissance des lettres et en écriture des nombres." détaille le rectorat "Le niveau des élèves de CE1 de 2021 est même supérieur à celui des élèves de 2018, par exemple en lecture de mots à voix haute (la proportion d’élèves maîtrisant ce domaine de manière satisfaisante progresse de 68% en 2018 à 78, 3% en 2021) et pour l’écriture de nombre entiers (de 69, 2% à 78, 5%).Le niveau des CP et des CE1 dans la résolution des problèmes en mathématiques est en constante amélioration depuis 3 ans et se situe aujourd’hui au-dessus du niveau national. Ainsi, les sessions d’évaluation de début d’année en CP et CE1 depuis 2018 démontrent une amélioration du niveau des élèves, au-delà des effets ponctuels et profonds de la crise sanitaire. "Cette tendance positive pour le niveau des élèves de primaire, en et hors éducation prioritaire, est le fruit de l’investissement des professeurs et des équipes pédagogiques, - souligne le rectorat- dans un contexte de priorité absolue à l’école primaire, avec de nouveaux dispositifs mobilisés pour tous les élèves du primaire et ceux destinés à la réduction des inégalités, notamment le dédoublement des grandes sections, CP et CE1 en éducation prioritaire."