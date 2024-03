En Corse, le nombre de ménages surendettés a augmenté en 2023

« On est surendetté quand nos revenus se révèlent insuffisants pour faire face à nos charges », définit Jean-Yves Chaussivert, le directeur régional de la Banque de France. En Corse, 588 dossiers de surendettement ont été déposés en 2023, a révélé la commission plénière du surendettement qui se tient chaque année. C’est plus qu’en 2022 (522 dossiers) et cette hausse se démarque des années post crise sanitaire qui s’étaient caractérisées, en Corse, par une relative stabilité. Cette augmentation de 12,4 % en 2023 est également plus importante que celle qui a été constatée dans le reste du pays (8 %).Pour autant, il n’y a pas de quoi tirer la sonnette d’alarme : proportionnellement à sa population, la Corse reste dans les cinq régions françaises les moins impactées par le surendettement des ménages. Avec 197 dossiers de surendettement pour 100 000 habitants en 2023, la Corse se situe en deçà de la moyenne nationale (223 dossiers pour 100 000 habitants).Cette hausse relative du dépôt de dossiers de surendettement en Corse, Jean-Yves Chaussivert l’explique « par un phénomène de rattrapage » et par une information qui a été renforcée auprès de la population sur le dispositif d’aide de l’Etat via la Banque de France, ce qui a engendré mécaniquement une augmentation du nombre de dossiers déposés.Se retrouver surendetté n’arrive pas qu’aux plus faibles revenus : 48,6 % des ménages corses ayant déposé un dossier ne vivent pas sous le seuil de pauvreté. En valeur, l’endettement médian constaté atteint 17 180 euros (hors immobilier). « C’est conséquent, mais ce ne sont pas des sommes énormes non plus, relativise Jean-Yves Chaussivert. On n’est pas face à des gens qui ont souscrit des crédits à la consommation de manière massive, mais face à des gens qui ont eu des accidents de la vie. » Un décès ou un accident survenu dans un foyer met forcément à mal l’équilibre budgétaire.Venir en aide à ces personnes, ce n’est pas les déresponsabiliser, estime Jean-Yves Chaussivert : « Je ne suis pas sûr qu’elles aient vraiment choisi de se retrouver dans cette situation. La loi intervient pour solutionner ces problèmes passagers en donnant droit à un rebond. » Concrètement, une fois le dossier de surendettement rempli, la Banque de France pourra prendre connaissance des dettes, des charges et des revenus du foyer en difficulté, ce qui lui permettra d’établir un rééchelonnement des mensualités, calculé selon la capacité de remboursement. « Quand on dit qu’on est fiché à la Banque de France, on parle de ça, fait remarquer son directeur régional. C’est la contrepartie pour s’assurer que la personne n’ira pas contracter de crédits. Le temps de résorber sa situation, ça peut durer jusqu’à cinq ans. »Si la situation est jugée « irrémédiablement compromise », la commission du surendettement peut décider d’effacer les dettes. « Imaginons une femme qui travaille, en CDI, avec des revenus standards. Elle ne peut malgré tout pas faire face à ses charges et comme elle a des enfants en bas âge, ça peut durer encore longtemps. » En 2023, la commission a statué sur l’effacement des dettes pour 28 % des dossiers (24,9 % au niveau national). S’ils contestent cette décision, les créanciers ont la possibilité d’engager un recours auprès du tribunal.En Corse, ce sont en majorité des femmes (58 %) qui déposent un dossier de surendettement, comme ailleurs en France, mais avec un taux supérieur à la moyenne nationale (54 %). Particularité de la Corse : une proportion plus importante de retraités dans les dossiers de surendettement. En 2023, ils étaient 13,3 % à en avoir monté un, contre 9,2 sur le Continent. Jean-Yves Chaussivert avance un début d’explication : « Parfois, il s’agit de continentaux qui viennent passer leur retraite en Corse, mais l’équilibre de leur budget est moins facile à retrouver. C’est peut-être lié au coût de la vie en Corse, et aussi au fait qu’ils font des voyages plus réguliers pour aller voir leur famille sur le Continent. »Pour monter un dossier de surendettement, plusieurs solutions :- En ligne, sur le site de la Banque de France - Par téléphone, en composant le 3414 (numéro non surtaxé) ;- En se rendant aux guichets de la Banque de France, à Ajaccio et Bastia.