Surendettement en Corse : "moins de dossiers ici qu'ailleurs"

"On peut observer qu'il n'y a pas de dégradation, moins de dossiers ici qu'ailleurs, et que les dettes à la consommation qui étaient a priori au départ les principales cause de surendettement, sont moins répandues, résume Jean-Luc Chaussivert. Pour autant, c'est une terre de contraste : d'autres indicateurs comme le taux de pauvreté sont moins positifs que sur le territoire national. Des usages qui conduisent ici à rembourser les crédits quand on en fait."



Au niveau économique, le taux de chômage est beaucoup plus faible en Corse qu'en moyenne nationale. Le nombre d'emplois non pourvus reste conséquent donc c'est de bon augure : il est possible d'y trouver du travail et ça doit favoriser les revenus de ceux qui en cherchent.