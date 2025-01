En Corse, le GEM U Scontru trace un chemin d’espoir pour les cérébro-lésés

Le Palais des Congrès d’Ajaccio a accueilli une conférence inédite réunissant professionnels de santé, familles et adhérents concernés par les lésions cérébrales. Près de 130 participants ont répondu à l’appel du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) U Scontru, en collaboration avec l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens de Corse (AFTC Corse) et l’Agence Régionale de Santé (ARS).



Cette journée avait pour objectif de mieux comprendre le parcours des personnes cérébro-lésées, de clarifier les rôles des différents acteurs impliqués et de mettre en lumière leur complémentarité. Elle visait également à analyser les problématiques récurrentes et à envisager des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches. « Aujourd’hui, nous avons réuni près de 130 personnes autour de cette thématique, » explique Hélène Silvani, référente régionale du GEM U Scontru. « Nous existons depuis dix ans, mais cette année marque une étape importante. Nous avons lancé une antenne dans l’Extrême-Sud et un GEM itinérant en Haute-Corse, grâce à un véhicule qui permet de transporter des adhérents et de créer du lien entre différentes zones comme Ponte-Leccia et la Balagne. »



Cette initiative témoigne d’un véritable engagement sur le terrain. En dix ans, le GEM U Scontru a accompagné de nombreuses personnes vers une nouvelle autonomie. Certains adhérents, grâce à ce soutien, ont repris un "chemin de vie"en obtenant des diplômes ou en s’investissant dans des activités comme la radio. Actuellement, le GEM recense une soixantaine de membres, mais les défis restent nombreux. « Il est difficile de parler de handicap lorsqu’il est invisible. Cela peut peser lourdement sur les familles, » souligne Marion Maliquet, Directrice Générale de l’AFTC Corse. « Beaucoup de familles ne se manifestent pas, souvent par isolement. L’AFTC est là pour les soutenir, défendre leurs intérêts et prévenir les ruptures dans le parcours de vie. »



Les lésions cérébrales ne discriminent ni par âge, ni par classe sociale. Ce premier rassemblement à Ajaccio a permis de poser les bases d’une dynamique collective en Corse. Professionnels, familles et acteurs locaux ont échangé pour simplifier ce "parcours du combattant" et offrir une lueur d’espoir aux personnes fragilisées par des handicaps, visibles ou non.