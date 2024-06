En Corse, le Château de la Punta vise le Grand prix du patrimoine et tourisme local

Grâce à un mécénat de 5,6 millions d’euros apporté par Airbnb, la Fondation du patrimoine a lancé depuis fin 2021 un ambitieux programme de restauration de 200 sites en zone rurale. Pour la première fois, le public est invité à voter, du 3 au 30 juin 2024, pour son site préféré : à la clé, une dotation de 100 000 € pour le lauréat. Treize sites sont en lice pour le "Grand Prix du Patrimoine et Tourisme Local", un par région de France métropolitaine. Le projet choisi pour représenter la région Corse est le Château de la Punta, situé à Alata.



Votez dès maintenant



Le Château de la Punta, érigé à la fin du XIXe siècle, est une reconstruction à l’identique, avec les pierres d’origine, de l’un des pavillons Renaissance du Palais des Tuileries incendié sous la Commune de Paris. Cet édifice exceptionnel, d’un point de vue technique et esthétique, fut la maison de villégiature des ducs Pozzo-di-Borgo. Son architecture est associée à Philibert de l’Orme et Jean Bullant, deux grands noms de la Renaissance française.



Niché sur la commune d’Alata, à 13 km au nord d’Ajaccio, le château se dresse entre les littoraux du Golfe d'Ajaccio et de Porticcio et les montagnes des Gorges du Prunelli et de la Haute Vallée de la Gravona. Ce site à fort potentiel touristique, fermé au public depuis 40 ans, vise à renaître grâce à un ambitieux projet de valorisation. L’idée est de créer un musée ou une résidence d’artiste, tout en mettant en valeur les essences exotiques de son jardin botanique. Une première tranche de travaux d’urgence et de mise en sécurité des abords vient de s’achever, et la restauration des façades a commencé début 2024 avec une fin prévue pour 2026 mais il reste encore beaucoup à faire...



Pour voter pour le Château de la Punta, il suffit de se rendre sur le site de la Fondation du patrimoine avant le 30 juin 2024 : Votez ici. Le gagnant sera annoncé en juillet et remportera une dotation de 100 000 €. Les douze sites non retenus pourront candidater à la sélection d'automne du programme "Patrimoine et Tourisme Local".