En Corse, la langue des signes cherche à se faire une place à l'école

C'est un petit pas non sans importance du Pôle Surdité de Corse. Un agrément, délivré par l'Académie de Corse et avec le soutien de la Maïf, donne le droit à l'association d'opérer dans le milieu scolaire pour sensibiliser les classes sur la langue des signes. Concrètement, les membres pourront, en tant qu'intervenants extérieurs, proposer leurs services à tous les établissements éducatifs qui le souhaitent. "Nos supports sont adaptés en fonction des degrés d'enseignement, présente Angélique Antonini, présidente du PSC. Nous souhaitons sensibiliser à notre culture, notre histoire, notre langue, notre patrimoine... Pour que les enseignants, les élèves changent leur regard envers « notre monde »."

Un monde qui représente quand même 600 personnes sourdes en Corse, qui le sont devenues par handicap ou par âge, dont 255 dans le Grand Ajaccio. Des derniers chiffres de la maison départementale des personnes handicapées datant de 2016, qui ne définissent donc pas un profil exact. Mais ce n'est pas la surdité en elle-même dont souffrent ces personnes, "ce sont les nombreux obstacles rencontrés dans la vie quotidienne ou l'ignorance des non-sourds qui se basent le plus souvent sur des capacités de lecture labiale ou de parole, selon Angélique Antonini. La langue des signes est un patrimoine sociolinguistique et nous sommes épanouis en pratiquant cette langue qui fait partie de notre identité."

Un combat pour l'égalité

D'où l'importance de renforcer les adaptations dans une société majoritairement non-sourde, particulièrement dans les établissements d'enseignements. "Certains sourds ont la chance de partir sur le continent pour étudier car des cours sont dispensés en langue des signes, chose qu’on ne retrouve pas sur l’île, regrette la présidente du PSC. D’autres, qui n’ont pas pu partir, sont le plus souvent illettrés du fait du manque d’enseignement adapté à leur langue." D'autant plus que les solutions médicales comme les implants ne permettent pas de devenir entendant, ni de récupérer la totalité de l'ouïe.

A l'école, notamment, la problématique prend une ampleur non négligeable. "Il faut comprendre tout ce qui est dit à vive voix, explique Antonini. Mais se concentrer sur le professeur et les élèves est totalement impossible et entraine de mauvais résultats." Alors l'association, qui se bat pour l'égalité des droits et des chances des sourds, a pour objectif d’ouvrir petit à petit l’accès à l’enseignement pour les enfants sourds, en partie grâce à une option Langue des Signes Française au Bac avec des cours pour tous les publics. "Actuellement, aucun cours en LSF au sein des établissements scolaires n’est dispensé, déplore Angélique Antonini. Il faut changer les choses car aujourd'hui, en Corse, il y a un manque d'information général, y compris des parents d'enfants sourds."

Le Pôle Surdité de Corse continue d'œuvrer pour un meilleur accompagnement éducatif et professionnel, ainsi qu'une amélioration de l’accessibilité à tous les services, qu'ils soient administratifs, sanitaires, sociaux ou de communication. En ayant la possibilité de promouvoir la langue des signes, l'association entend bien mettre en lumière la culture qui en découle.