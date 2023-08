En Corse, la hausse de 10% du coût de l'électricité inquiète

C’est un nouveau coup dur pour les ménages corses. Après une première flambée des prix de l’électricité de 15 % en février dernier, une nouvelle augmentation des tarifs de 10 %, entre en vigueur ce 1er août. Concrètement, pour un foyer se chauffant à l’électricité, "avant la hausse, la facture était de l’ordre de 1640 euros par an. Après la hausse, elle sera à 1800 euros", soit une augmentation de 160 euros en moyenne, calcule le gouvernement.Cette nouvelle hausse inquiète les insulaires. Sur sa facture d'électricité, Angèle a déjà fait le calcul : "Je payerai 18 euros de plus par mois, mais mon salaire lui ne change pas." s'exclame cette mère de famille de Biguglia qui multiplie les astuces pour réduire sa consommation “Je fais marcher les machines la nuit avec le tarif heures creuses et la clim est rarement allumée malgré la chaleur”, détaille-t-elle.Avec 1 700 euros de salaire par mois et deux adolescents à charge Nathalie règle 100 euros d'électricité tous les mois. "Cette augmentation se double aux prix à la consommation qu'en Corse sont beaucoup plus élevés que sur le continent." observe cette employée d'une administration qui vit en location à Furiani. "On n'y arrive plus. La vie se résume au travail et une soirée Netflix, on n'a plus assez d'argent pour se faire un resto en famille ou partir quelques jours dans le Sud de l'ile comme on faisait il y a encore quelques années."Ce qui inquiète Pascal c'est l'avenir "À partir du 1er août, le bouclier tarifaire continuera de prendre en charge 37% de la facture de l'électricité, mais après ?" s'interroge ce Bastiais qui seul paye 80 euros par mois de courant. Le bouclier tarifaire sur l’électricité qui devait initialement s’arrêter fin 2023 sera maintenu jusqu’au début de l’année 2025 avec une sortie par étapes. Indispensable aux ménages pour éviter que la facture s’envole, ce dispositif très coûteux pour l’État. Les différentes estimations évoquent un coût de 31 à 34 milliards d’euros cette année et sa réduction permettra des économies de près de 14 milliards d'euros dans le budget 2024 selon Bercy.Cette hausse concerne tous les clients raccordés à un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kilovoltampères, à savoir les ménages, mais aussi les artisans et les commerçants, comme les bars et les restaurants. En centre-ville à Bastia l'inquiétude monte. La gérante d'une boutique de vêtements, qui payait déjà une facture mensuelle de 1000 euros, redoute l'impact de cette hausse sur sa clientèle. "Il ne faut pas oublier qu'on va aussi être augmentés par nos clients. Tout le monde est concerné, et les gens commenceront toujours plus à faire des économies", regrette-t-elle. Dans un restaurant situé non loin, un serveur anticipe les conséquences de cette hausse. "On sera obligé d'augmenter les prix et on aura moins de clients que déjà se font de plus en plus rare surtout le soir. Ces augmentations se font au détriment du consommateur", observe-t-il avec inquiétude.La situation est d'autant plus préoccupante que, selon une étude publiée par l'INSEE il y a trois semaines , les prix en Corse sont déjà supérieurs de 7% à ceux de l'Hexagone (hors région parisienne), soit 3 points de plus qu'en 2015. Les prix alimentaires sur l'île tirent notamment l'écart vers le haut, avec une différence de 14% par rapport au continent.