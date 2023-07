Corse : les prix plus élevés (+7%) que sur le continent

Ce n’est pas une surprise, le coût de la vie en Corse est plus élevé que sur le continent. C’est ce qui ressort de l’Enquête de Comparaison Spatiale des Prix (ESCP) réalisée par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et publiée ce mardi. Dans la dernière mouture de cette étude datant 2015, l’organisme avait déjà établi un différentiel de prix de 3,6%. Cette fois, les données relevées entre mars et avril 2022 mettent en évidence que « les prix sont plus élevés de 7% en Corse qu’en France de province ». Une augmentation qui concerne l’ensemble des secteurs, mais qui se ressent notamment dans l’alimentaire.



« C’est le premier poste de consommation avec 16% de dépenses des ménages, et c’est également le poste où les écarts de prix avec la province sont les plus élevés avec un différentiel de +14% », indique Charles Raffin, chargé d’études à l’INSEE et auteur de cette publication, en indiquant que cette tendance est particulièrement notable pour les produits de consommation courante comme les viandes, les laitages et les fruits et légumes qui sont en moyenne « 10 à 12% plus chers » sur l’île. « Il y a également d’autres postes de consommation où les écarts de prix avec la province sont autour de 10% », reprend-il en citant en premier lieu la restauration, avec des prix plus élevés de 11% en moyenne sur les tables de l'île. « Au niveau des dépenses d’habitation, nous avons d’un côté les meubles et l’entretien courant du foyer qui sont 12% plus élevés qu’en province, et d’autre part la réparation, les matériaux pour travaux et les charges du logement comme les services d’eau, de gestion des déchets, mais aussi les prix du gaz qui sont plus chers de 8% », ajoute-t-il. A contrario, il note que « l’électricité en Corse est moins chère que sur le continent en raison de la TVA qui est inférieure ». Dans la catégorie des biens et services divers, il constate aussi une différence de +11%, en particulier pour les assurances habitation et véhicules. « Nous avons aussi des autres postes comme les l’habillement, les chaussures, les loisirs ou la culture qui 6 ou 7% plus chers qu’en province », observe-t-il encore.