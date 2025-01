En Corse, la fréquentation touristique dynamise l'activité économique, mais l'emploi stagne

“Les effets de la fréquentation sont tangibles sur l’activité économique régionale”, explique l’Insee. Ainsi, au 3e trimestre 2024, “l’activité régionale augmente de 0,5% par rapport au même trimestre de 2023 sur la base du suivi des heures rémunérées”. Une hausse supérieure de 0,3% par rapport au niveau national. Dans les services marchands, “le nombre d’heures rémunérées progresse de 1%.” L’augmentation concerne les secteurs directement liés au tourisme, et “l’activité s’amplifie de 3,1% dans les transports et demeure stable dans l’hébergement-restauration”, précise l’Insee.



Quant à la production alimentaire, boissons et tabac, “l'activité s’intensifie de 1,4% par rapport au 3e trimestre 2023 sans pour autant créer d’emploi”. Dans le commerce, en revanche, “l’emploi salarié s’étoffe de plus de 200 postes”. Enfin, dans les entreprises de l’hébergement-restauration, “le chiffre d’affaires augmente au 3e trimestre 2024. La progression est plus soutenue dans l’hébergement que dans la restauration et concerne surtout les mois d’août et septembre.” Une situation que l’Insee explique par “un ajustement des prix à la baisse pour répondre à la concurrence des autres destinations et aux réservations de dernière minute avec des budgets contraints”.