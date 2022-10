En Corse, la MSA s'engage pour sensibiliser les consommateurs à l’importance de l’alimentation

Éducation au b ien mange r , alimentation et diabète, bien manger pour bien travailler... Autant de thèmes abordés dans le cadre de l'action "Engagés pour l’alimentation", portée par l’ensemble des élus des MSA qui t out au long du mois d'octobre animeront des actions d’information autour de l’alimentation aux quatre coins de la France.



En Corse c'est à Cuttoli , Bastelica , Cozzano , et Santa Reparata di Balagna que l'équipe pluridisciplinaire de la Mutuelle Sociale Agricole s'est déplacée à bord du camping-car connecté France Services pour aller à la rencontre des habitants des zones rurales et animer des rencontres pédagogiques sur l’éducation à la santé "pour faire évoluer les comportements et donner les moyens à chacun de devenir acteur de sa santé grâce à une alimentation saine et équilibrée" e xplique la MS A . Ces animations, qui "mettent en évidence un mutualisme concret et attentif" ont aussi le but de sensibiliser la population au développement de la solidarité alimentaire pour lutter contre l’insécurité alimentaire qui peut toucher des familles, des personnes isolées et contribuer ainsi à l’éducation des consommateurs, en faisant le lien entre agriculture, alimentation et territoire : lutter contre le gaspillage alimentaire, valoriser les circuits courts et les productions locales.



De nouvelles animations sont prévues à Galeria et Calenzana le 18 octobre, et à Levie le 25.