En Corse-du-Sud les chasseurs mettent l’accent sur la sécurité

L’OFB sensibilise les chasseurs et accompagne les fédérations dans la mise en ceuvre des consignes de sécurité. II s’agit ainsi de favoriser la coexistence harmonieuse de I'ensemble des usagers de la nature. "La très grande majorité des accidents mortels reste liée a un manquement aux régles élémentaires de sécurité.- rappelle la note qui indique comment prévenir les accidents de chasse.

Janvier 2020 à Bocognano, janvier 2021 à Sollacaro, septembre 2021 à Zonza : plusieurs graves accidents de chasse se sont succédés ces deux dernieres années en Corse-du- Sud. L’Office français de la biodiversité (OFB) et la Fédération départementale des chasseurs, très impliqués sur la thématique de la sécurité à la chasse, ont donc décidé de rappeler les règles de sécurité à respecter lors de la pratique de cette activité."Une note synthétique listant les points d’attention principaux sera envoyée aux chasseurs du département pour leur rappeler les principales causes des accidents" lit-on dans un communiqué de l'OFB qui indique que la mauvaise manipulation des armes, le non-respect de I'angIe de 30° et enfin les tirs â hauteur d’homme ou en direction d’habitations et de routes ouvertes â la circulation figurent parmi les principales causes d'accident sur l'ile.