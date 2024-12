Emplois menacés chez Air Corsica et Air France : le syndicat FO tire la sonnette d’alarme

Depuis plusieurs années, chaque renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) suscite des inquiétudes parmi les salariés. Cette fois, FO affirme que la situation est particulièrement préoccupante. « Lors de chaque renouvellement de la Délégation de Service Public, nos emplois sont menacés, mais aujourd’hui la situation est bien plus préoccupante », alerte le syndicat.



Air Corsica, acteur clé du transport aérien insulaire, emploie 750 salariés en Corse et 70 sur le continent. Air France, quant à elle, représente 250 familles corses. Pourtant, malgré des indicateurs économiques jugés solides, comme un chiffre d’affaires en hausse et un taux de remplissage élevé, FO dénonce des décisions qu’il estime incohérentes. « Des décisions incompréhensibles viennent fragiliser son équilibre économique », déplore-t-il.



Le syndicat évoque notamment des pertes importantes liées à des affrètements longue durée, estimées à 15 millions d’euros, dues à des problèmes organisationnels évitables, comme l’oubli de formations pour les pilotes. Par ailleurs, malgré des campagnes de recrutement massif, FO dénonce une gestion inefficace du personnel, qui se traduit par une utilisation insuffisante des avions.



La direction d’Air Corsica aurait par ailleurs annoncé un surplus de personnel et envisagerait des départs forcés pour au moins 70 salariés, selon FO. « Aujourd’hui, la direction annonce un surplus de personnel et prévoit de faire partir au moins 70 salariés par tous les moyens possibles », affirme-t-il, en pointant également une dégradation des conditions de travail et un manque de clarté sur l’avenir des salariés des deux compagnies.



Le syndicat va plus loin en exprimant des craintes concernant l’avenir des deux entreprises. Il évoque la possibilité d’un dégraissage massif chez Air Corsica pour faciliter le rachat d’actions par un actionnaire privé, qui pourrait devenir majoritaire. FO redoute également un désengagement d’Air France d’Orly, au profit d’une compagnie low-cost, ce qui, selon lui, menacerait l’identité et la pérennité des emplois locaux. « Ces décisions hypothétiques menacent directement notre vocation, notre identité et 1 100 emplois directs », insiste-t-il.



Face à ces incertitudes, FO appelle à la mobilisation des salariés d’Air Corsica et d’Air France. « Nous exigeons de nos dirigeants qu’ils présentent un plan clair et officiel pour l’avenir d’Air Corsica, garantissant la pérennité de nos emplois, dont dépendent directement les salariés d’Air France en Corse. Nous réclamons à la Collectivité de Corse qu’elle se positionne immédiatement sur ces enjeux cruciaux », conclut le syndicat.



Dans ce climat de tension, l’absence de prise de position de la Collectivité de Corse et des directions des deux compagnies est perçue par FO comme un facteur aggravant. Le sort de milliers de familles dépend de la résolution de cette crise, avertit le syndicat.