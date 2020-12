Emploi, droits sociaux, libertés : la CGT de la Haute-Corse appelle au rassemblement samedi 5 décembre

«La crise sanitaire, mal gérée par ce gouvernement, se transforme en grave crise économique, sociale, écologique et démocratique » explique Charles Casabianca de l’UD CGT. «À chaque annonce, des milliers de personnes basculent dans une extrême pauvreté. Elles sont de plus en plus nombreuses à ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins essentiels et vitaux. Les rangs de celles et ceux privés d’emploi grossissent inexorablement. Notre région également n’est pas épargnée par cette crise ou plus de 2000 personnes sont au chômage partiel avec une perte de salaire donc de pouvoir d’achat sans qu’aucune aide ne vienne compenser ces pertes. Tous les jours, un plan de suppression d’emplois est annoncé par des grands groupes pourtant peu impactés par la crise sanitaire et inondés d’aides publiques. La colère extrême des victimes des politiques menées depuis des décennies, agrégée au refus de l’accaparement d’une très grande partie des richesses par les actionnaires, est grandissante et légitime.

Avant l’annonce du nouveau confinement, l’Unedic prévoyait déjà 670 000 nouveaux inscrits à Pôle emploi fin 2020, pulvérisant la barre des 6 millions de travailleurs inscrits, sans compter le halo du chômage. Le nombre de chômeurs explose mais de grosses entreprises utilisent la COVID-19 comme prétexte pour licencier et poursuivre leur course aux profits Plutôt que de défendre les emplois existants, et de combattre le chômage en partageant le travail, le gouvernement continue d’abreuver le patronat de centaines de milliards d’aides publiques et d’exonérations de cotisations sociales, sans conditions de sauvegarde de l’emploi et sans aucune contrepartie.

Au lieu d’assurer une protection sociale à toutes celles et tous ceux qui subissent le chômage et basculent de façon massive vers les minima sociaux et la pauvreté, comme beaucoup d’autres notre région n’est pas épargnée et avec ses 750000 personnes vivants sous le seuil de pauvreté, ses emplois précaires, ses emplois à temps partiels imposés, la mise en place d’un plan dit « SALVEZZA » par la CDC, dont les grands oubliés sont les salariés, les précaires. De plus le gouvernement s’apprête à appliquer sa réforme de l’assurance chômage au 1er avril 2021. Ce serait la double peine pour les plus jeunes, encore plus touchés par le chômage et la précarité. Disons NON à toutes ces réformes de régression sociale, de privations des libertés, d’attaques incessantes contre le monde du travail. Mais plutôt OUI à une autre répartition des richesses, OUI à un autre monde ou l’humain serait au centre du système ».