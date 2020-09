Emmanuel Macron en Corse-du-Sud mercredi et jeudi

Le lendemain, jeudi 10 septembre, le Président de la République se rendra dans la matinée à Bonifacio, pour la signature de la convention ville d’art et d’histoire qui participe au développement économique de la ville. Il rencontrera plusieurs acteurs du tourisme, réunis à cette occasion par M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie.

En fin d’après-midi, le Président de la République se rendra à Porticcio où se tiendra le 7èmeSommet des pays du Sud de l’Union européenne (MED7), organisé pour la première fois par France, en présence de M. Nikos Anastadiades, Président de la République de Chypre, de M. Pedro Sanchez, Président du Gouvernement du Royaume d’Espagne, de M. Antonio Costa, Premier ministre de la République portugaise, de M. Giuseppe Conte, Président du Conseil des ministres de la République italienne, de M. Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique et de M. Robert Abela, Premier ministre de la République de Malte.

Le Président de la République se rendra mercredi 9 et jeudi 10 septembre 2020 en Corse.Il participera, mercredi 9 septembre, à une cérémonie d'anniversaire de la libération d’Ajaccio, avant de participer à un dîner républicain avec des élus locaux, en présence des ministres M. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.