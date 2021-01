Elus, représentants politiques, organisations syndicales de Corse : vœux pour 2021

Bonghjorn’à tutti ! A l’aube de cette nouvelle année 2021, je voudrais tout d’abord vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous-même, votre famille et vos proches.2020 a bouleversé profondément nos vies personnelles et professionnelles. Nous avons subi une épreuve collective, douloureuse pour tous ceux qui ont perdu un être cher et pour lesquels nous avons une pensée, ceux que la maladie ne laissera pas indemnes ; une épreuve collective sans précédent quand elle a privé chacun du contact de ses proches, aggravé l’isolement et la précarité de ceux qui en souffrent au quotidien, de ceux qu’elle a éloigné encore de l’emploi.En refermant la page de 2020, ouvrons celle de l’espoir, l’espoir que nous gagnions le plus rapidement possible le combat contre le virus en disposant d’un vaccin généralisé, efficace et dont l’innocuité sera garantie. Il nous faudra poursuivre nos efforts dans le respect des gestes barrières le port du masque et continuer d’agir avec l’esprit de responsabilité dont a fait preuve la très grande majorité d’entre nous et qu’il faut saluer, et dans la solidarité qui s’est manifestée par les initiatives d’entraide mais aussi la solidarité nationale qui s’est appuyée sur notre protection sociale si précieuse et sur l’engagement des professionnels de santé auxquels je veux rendre une nouvelle fois hommage.La sortie progressive du « coute que coute » ne peut s’opérer qu’à mesure que le plan de relance ait produit ses effets afin de limiter les conséquences redoutables d’une crise économique et sociale.La nécessité de s’affranchir des règles habituelles des politiques économiques et budgétaires a rapproché les états européens et 2021 doit permettre d’accélérer la construction d’une Europe politique forte, mais aussi de défendre notre modèle républicain et laïque, et de nous engager plus résolument encore dans la transition écologique.Toutes les leçons devront être tirées de la crise mais d’ores et déjà nous devons saisir l’opportunité d’inventer un monde d’après plus juste, plus humain et plus responsable vis-à-vis de notre jeunesse et des générations futures.A nostra Cursichella n’a pas échappé à cette crise même si sur le plan sanitaire on peut se réjouir d’avoir été, en proportion, moitié moins impacté que la moyenne nationale à ce jour.Mais elle est plus fragile face aux conséquences économiques qui s’annoncent. Il est donc primordial que la Corse bénéficie pleinement du Plan de Relance National et de l’action efficace de la Collectivité de Corse. Cela suppose que l’exécutif territorial sorte de sa stratégie de tension et de victimisation permanente pour nouer un partenariat clair et respectueux de tous avec l’Etat, qu’il assume pleinement ses responsabilités, et se positionne enfin sur de grands dossiers tels que celui des déchets ou encore celui du Grand Port de Bastia. Et l’échéance électorale de 2021 ouvrira je l’espère de nouvelles perspectives.Pour Bastia précisément qui a été déclassée, il est temps que la décision sur le Port de la Carbonite soit prise et que la Préfecture de Haute Corse puisse se tourner à nouveau vers l’avenir, et compter sur l’investissement des équipes qui sont ou seront en place.Pour notre île et notre ville, nous continuerons de nous battre pour obtenir de telles avancées, et porter à vos côtés l’ambition d’une cité belle, attractive et solidaire dans une Corse prospère, généreuse et apaisée.Pace è Salute à voi è à tutti i vostri cari per u 2021. Ch’ella sia un’annata di sperenza, spartera è di felicità.