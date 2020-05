Elus et hôteliers ajacciens planchent sur un plan de relance économique post Covid

Réunis et constitués en association 1901, « Les Hôteliers du Golfe d’Ajaccio » ont mis en exergue les difficultés pratiques qui s'annoncent à la reprise de leur activité. Une problématique prédomine pour ces professionnels : comment assurer l’équilibre financier, avec une activité dégradée et des contraintes sanitaires drastiques, sur un marché hyper concurrentiel (notamment depuis l’émergence des plateformes de location de logements en ligne) ?

Au-delà de l’indispensable accompagnement financier de l’État, des collectivités territoriales et des assureurs, les attentes de la filière au niveau local sont fortes. Pour la saison 2020 ils demandent en effet le soutien de la Ville à la prorogation de l’arrêté préfectoral interdisant les locations à vocation touristiques, dans le viseur, le célèbre site Airbnb.

Dès 2021 la régulation du marché des locations meublées touristiques, par la mise en place d’un « Permis de louer », afin de reprendre le contrôle sur les locations frauduleuses. Ce dispositif limiterait à 120 jours par an les autorisations de locations de meublés touristiques, en imposant à tout loueurde s'enregistrer auprès de la mairie. L’objectif : vérifier que les propriétaires s'acquittent de la taxe de séjour et respectent les règles d’une concurrence loyale.