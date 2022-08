Électricité et téléphonie : la situation s'améliore en Corse après la tempête

Les équipes d'EDF sont désormais confrontées à des réparations plus complexes qui nécessitent des moyens importants en raison de la nature exceptionnelle des dégâts constatés.

Les zones les plus difficiles restent la Balagne et la Spelunca/Liamone.

Nos équipes seront renforcées dès samedi matin par quarante agents d’ENEDIS qui arrivent en appui ce soir.

2 300 en Corse-du-Sud et 600 en Haute-Corse sont toujours sans électricité. Les microrégions les plus touchées à cette heure sont en Corse-du-Sud le Spelunca-Liamone (2160), le Pays Ajaccien/Cevalu/Prunelli (90), les Pieve de l’Ornano et du Taravo (50)

En Haute-Corse 600 clients restent à rétablir en Balagne.

EDF et ses personnels souhaitent manifester leur solidarité pour tous les habitants concernés par ces événements et rappellent qu’il ne faut surtout pas toucher des fils électriques tombés à terre et qu’il convient dans ce cas d’aviser immédiatement les

services de dépannage d’EDF en téléphonant au 09 72 67 50 20.